Syriens Machthaber: Militärfeldgerichte abgeschafft – Amnesty International schätzt auf zehntausende Hingerichtete

Syrische Künstler am 25. August 2023 an einem Wandgemälde. Das Haus wurde bei einem Luftangriff in der von Rebellen kontrollierten nordwestlichen Provinz Idlib zerstört. Es zeigt den verstorbenen Wagenr-Führers Jewgeni Prigoschin und prangert Russlands Militäraktionen in ihrem Land und in der Ukraine an. Foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images