Ausland Kommunalwahlen in Großbritannien

Tories erleiden herbe Verluste: Sozialdemokraten erobern britische Großstädte

Die Kommunalwahlen enden für die Tories von Regierungschef Sunak verheerend. Sozialdemokraten der Labour-Partei gewannen in London, Manchester und Liverpool. Sie stellen künftig auch den Bürgermeister in der neu gegründeten Region York and North Yorkshire – in der Sunaks Wahlkreis liegt.