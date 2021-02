Trump ist zurück in der politischen Arena, sagt sein ehemaliger Berater

Kurz vor Trumps erster Rede nach dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus, äußert sich sein ehemaliger Berater Sebastian Gorka zu dessen politischen Aussichten.

Der ehemalige Präsident Donald Trump ist „zurück in der politischen Arena“, sagte sein ehemaliger politischer Berater Sebastian Gorka am Mittwoch (24. Februar) in einem Interview mit „Sky News“.

Gorka habe anfangs geglaubt, dass Trump nach den Unruhen im Kapitol am 6. Januar für Monate verschwinden würde, bevor er in die Politik zurückkehren könne. Durch das zweite Impeachment habe sich die Situation aber grundlegend geändert. Trump war im Repräsentantenhaus wegen angeblicher Anstiftung zur Gewalt im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols angeklagt worden, wurde jedoch freigesprochen.

Das Amtsenthebungsverfahren, sagte Gorka, habe es Trump ermöglicht, fast augenblicklich in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Die Sprecherin der Demokraten, Nancy Pelosi, habe Trump ein „zweites Mal zum Märtyrer“ gemacht hat.

Schon kurze Zeit nach dem Amtswechsel am 20. Januar sei Trump wieder politisch aktiv geworden. Es habe mit der Einrichtung des „Büros des 45. Präsidenten“ begonnen und Sarah Sanders, die 2022 in Arkansas für das Amt des Gouverneurs kandidieren will, unterstützt.

Nach Gorka ist Trump „de facto der konservative Königsmacher.“ Niemand in der konservativen Bewegung könne das gleiche Interesse erzeugen wie Trump.

Der vorläufige Höhepunkt wird seine Rede am Sonntag, dem 28. Februar, auf der Konservativen-Konferenz CPAC sein, der ersten Rede seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus.

Es ist gewissermaßen ein Heimspiel für den 74-Jährigen: Die Conservative Political Action Conference mit tausenden Teilnehmern ist das größte alljährliche Zusammenkommen konservativer Aktivisten und Politiker in den USA.

Die Epoch Times wird mit einem Livestream über die Veranstaltung berichten.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Is Back in the ‘Political Arena,’ Says Sebastian Gorka (deutsche Bearbeitung von mk)

