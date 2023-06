Trump nach Anklage: Umfragen steigen, Spenden gehen „durch die Decke“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagte in Georgia, dass er in den Umfragen gestiegen sei und dass seine Spendensammlung „durch die Decke geht“, nachdem er in 37 Punkten im Kontext seines Umgangs mit geheimen Dokumenten angeklagt wurde.



Trump kündigte am 8. Juni an, dass der Sonderermittler des Justizministeriums, Jack Smith, seine Anwälte über die Anklage wegen des Umgangs mit geheimen Dokumenten informiert habe. Trump ist der erste ehemalige US-Präsident in der Geschichte, gegen den ein Strafverfahren auf Bundesebene läuft. Die Ankündigung erfolgte nach einer Razzia de…