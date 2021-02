Trump über Kandidatur 2024: Zu früh, um das zu sagen

Ex-US-Präsident Donald Trump äußerte sich im Fernsehen zu einigen Themen, darunter Bidens China-Politik, seine künftige Kandidatur und Social Media.

Der ehemalige Präsident Donald Trump absolvierte am Mittwoch mehrere Auftritte in Fernseh-Talkshows anlässlich des Todes des konservativen Radiomoderators Rush Limbaugh, der ein Freund Trumps war. Trump bestätigte, dass er es vermisse, Präsident zu sein, wollte aber nicht bestätigen, ob er 2024 erneut für das Präsidentenamt kandidiert.

In der „Greg Kelly Show“ auf „Newsmax“ äußerte sich Trump: „Es ist zu früh, um das zu sagen, aber ich sehe eine Menge großartiger Umfragen da draußen, das ist sicher. Wir haben eine enorme Unterstützung. Ich werde es noch nicht sagen, aber wir haben eine enorme Unterstützung und ich sehe Umfragezahlen, die durch die Decke gehen. Ich bin der Einzige, der impeacht wurde und dessen Zahlen nach oben gehen.“

Über die Biden-Administration

Trump kritisierte Biden wegen seiner Haltung gegenüber dem kommunistischen China. „Die ganze Sache ist so lächerlich. Wir hatten China genau da, wo wir sie haben wollten.“

Über ein Abkommen mit dem Iran sagte er: „Wir waren drauf und dran, einen Deal mit dem Iran abzuschließen. Es wäre ein großartiger Deal geworden. Der Deal, über den sie (die Demokraten; Anm. d. Red.) reden, ist ein Desaster. Wir hätten uns fast ganz aus dem Nahen Osten zurückgezogen, was wir sowieso schon fast getan haben. Und wir hätten eine Menge Soldaten nach Hause gebracht, viele unserer großartigen Soldaten kämen nach Hause. Wir haben ein Vermögen für den Schutz anderer Länder ausgegeben.“

Über die Wahl 2020

Er sprach während des „Newsmax“-Interviews ausführlich über die Wahl 2020 und nannte sie „manipuliert“ und „gestohlen“. Er sagte: „Alles lief … großartig, und dann hatten wir eine widerliche, offen gesagt, eine sehr unehrliche Wahl.“ Er wies darauf hin, dass er 75 Millionen Stimmen erhalten hat – mehr als jeder amtierende Präsident in der US-Geschichte.

„Wenn ‚stop the steal‘ (‚Stoppt den Diebstahl‘) gesagt wird, dann ist das kein Scherz. Es ist eine Schande. Es ist wie bei einer Wahl in einem Dritte-Welt-Land. Wir müssen das also in Ordnung bringen und ich denke, wir müssen dem, was passiert ist, auf den Grund gehen … und sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit gehen.“

Über Soziale Medien

Trump erklärte, er habe nicht vor, zu Twitter zurückzukehren. Die Social-Media-Plattform hatte Trumps Konto inmitten einer Kampagne zur verstärkten Kontrolle von schädlichen Inhalten dauerhaft gesperrt. Das geschah, nachdem er am 6. Januar eine Nachricht gepostet hatte, in der er Demonstranten aufgefordert hatte, friedlich zu bleiben und das Kapitol zu verlassen.

Das Unternehmen begründete seine Zensur damit, dass der Präsident gegen seine „Gewaltverherrlichungsrichtlinie“ verstoßen habe. Der Twitter-Account der Trump-Kampagne wurde ebenfalls von der Plattform entfernt. Das Verbot von Trump löste eine Nutzerflucht von der Plattform aus.

„Ich sage Ihnen, es ist nicht mehr so wie früher. Wenn man sich anschaut, was mit Twitter los ist, verstehe ich, dass es [dort] sehr langweilig geworden ist und Millionen Menschen die Plattform verlassen.“

Trump sagte, er sei noch nicht zu den sozialen Medien zurückgekehrt, weil er „etwas Ruhe haben wollte“. Er verhandele mit einer Reihe von Leuten über seine Social-Media-Pläne.

Trump äußerte sich auch zu der Social-Media-Plattform Parler, die ihn an Bord bringen wollte. Er merkte an, dass allein sein Twitter-Publikum größer sei als das gesamte Publikum von Parler, was es „technisch“ unmöglich mache, auf die Plattform zu kommen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Says ‘Too Early to Say’ Whether He’s Running in 2024 und Trump: Biden Either Lying or ‘Mentally Gone’ on Vaccine Gaffe (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!