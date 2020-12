Trump warnte in Georgia: Demokraten wollen Sozialismus – Freie Bahn für radikale Linke

US-Präsident Donald Trump warnte am Samstagabend (5. Dezember) auf einer Kundgebung in Georgia zur Unterstützung der beiden amtierenden republikanischen Senatoren, dass die Demokraten sozialistische und kommunistische Politik umsetzen werden.

US-Präsident Donald Trump warnte die Wähler in Georgia, dass die Demokraten darauf erpicht sind, den Sozialismus in Amerika durchzusetzen, und dass sie diesem Ziel einen Schritt näher kommen werden, wenn sie im Januar die Kontrolle über den Senat gewinnen.

„Die Wähler in Georgia werden bestimmen, welche Partei jedes Komitee leitet, jedes Gesetz schreibt und jeden einzelnen Steuerzahler-Dollar kontrolliert“, sagte der Präsident am 5. Dezember. „Ganz einfach, Sie werden entscheiden, ob Ihre Kinder in einem sozialistischen Land aufwachsen oder ob sie in einem freien Land aufwachsen werden.“

„Und ich sage Ihnen eines: Sozialistisch ist für diese Menschen erst der Anfang. Diese Menschen wollen weiter gehen als der Sozialismus, sie wollen in eine kommunistische Regierungsform übergehen, und daran habe ich keinen Zweifel.“

In seiner Rede vor den Tausenden von Anhängern, die sich auf dem Regionalflughafen Valdosta zu seiner ersten Kundgebung seit dem Wahltag versammelt hatten, forderte der Präsident die Menschen in Georgia auf, bei der Stichwahl am 5. Januar 2021 zur Wahl zu gehen.

„Wenn Sie nicht wählen, gewinnen die Sozialisten und die Kommunisten“, sagte er der Menge. „Die Patrioten von Georgia müssen erscheinen und für diese zwei unglaublichen Menschen wählen, und ich sage Ihnen, dass sie zwei der besten Menschen sind, die Sie je treffen werden.“

Trump bezog sich auf die beiden amtierenden Senatoren des Staates – die Geschäftsfrau Sen. Kelly Loeffler (R-Ga.) und den ehemaligen Geschäftsmann Sen. David Perdue (R-Ga.) – die sich gegen die demokratischen Herausforderer Jon Ossoff und Raphael Warnock zur Wiederwahl stellen.

Freie Bahn für radikale Linke

„Raphael Warnock hat offen seine Unterstützung für den Sozialismus erklärt, und er hat sogar Marxisten auf der ganzen Welt gelobt“, sagte Trump. „Er war einst Gastgeber des barbarischen kommunistischen Diktators Fidel Castro … er verleumdete patriotische Amerikaner fälschlicherweise als Rassisten, er nannte Polizisten Gangster, Schläger und Rüpel“, fuhr Trump fort.

Trump sagte, dass die Kontrolle der Demokraten im Senat der „radikalen Linken“ freien Lauf lassen würde, um „die extremste linke Agenda, die jemals erdacht wurde“, durchzusetzen.

Sie werden das Land kontrollieren, sagte Trump. „Wie Chuck Schumer ziemlich infam sagte: ‚Zuerst nehmen wir Georgia, dann nehmen wir Amerika‘,“ sagte er über den derzeitigen Minderheitenführer im Senat.

Im Repräsentantenhaus behalten die Demokraten ihre Mehrheit bei 222:208, obwohl es wahrscheinlich die knappste Mehrheit in zwei Jahrzehnten sein wird. Die Demokraten des Repräsentantenhauses gingen mit einer Mehrheit von 232:197 in die Novemberwahlen, zusammen mit einem Unabhängigen und fünf freien Sitzen.

Sollten die beiden Herausforderer der Demokraten gewinnen, würde sich der Senat zu 50:50 teilen, was den Demokraten eine effektive Mehrheit verschaffen würde, vor allem wenn der Präsidentschaftskandidat Joe Biden und die Vizekandidatin Senatorin Kamala Harris (D-Kalifornien) in der angefochtenen Wahl siegen würden, da der Vizepräsident die entscheidende Stimme abgeben würde.

„Einseitige Kapitulation“ Amerikas vor dem kommunistischen China

Die Bedeutung der Stichwahlen im Senat wurde vom ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich (R-Ga.), hervorgehoben, der am 30. November gegenüber „Breitbart News“ erklärte, dass das Ergebnis „die Zukunft der Vereinigten Staaten“ bestimmen werde.

„Ich denke, wir sollten auf keinen Fall unterschätzen, wie wichtig der Wahlkampf im Senat von Georgia wirklich ist“, sagte Gingrich. „Diese beiden Senatssitze sind die Marge zwischen der Eindämmung Bidens und der Ermächtigung Bidens.“

Kürzungen bei der militärischen Finanzierung, ein Krieg gegen die amerikanische Energie, die Finanzierung von späten Abtreibungen und die Besetzung des Obersten Gerichtshofes sind laut Trump nur einige der Politiken, mit denen die Nation erneut konfrontiert sein wird, wenn die Republikaner die Stichwahl nicht gewinnen.

Die „radikale Linksbewegung“ könnte auch die Religionsfreiheit, die Redefreiheit und die Rechte des Zweiten Verfassungszusatzes bedrohen, sagte der Präsident.

Eine Biden-Harris-Regierung würde auch eine „einseitige Kapitulation“ Amerikas vor dem kommunistischen China erleben, fügte Trump hinzu, was viele der außenpolitischen Veränderungen, die die Trump-Regierung in den letzten vier Jahren vorgenommen hat, rückgängig machen könnte.

„China sagte … wir werden nicht mit Ihnen verhandeln, wenn Sie nicht die ‚America First‘-Politik abschaffen“, sagte Trump bei der Kundgebung. „Und wissen Sie, was die Demokraten sagten? Sie sagten: ‚Ja, das werden wir tun.'“

„Sie tun es bereits“, sagte er. „Wissen Sie, Hunter [Biden] hat eine Menge Geld in China verdient. Was wird er jetzt tun? Er wird unsere Fabriken und unsere Arbeitsplätze nach Übersee schicken.“

„Ihr müsst raus, ihr müsst wählen“, sagte Trump.

Die Frist für die Registrierung der Wähler für die Stichwahlen in Georgia lief am 7. Dezember ab.

