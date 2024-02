Ukraine schließt auch mit Italien bilaterale Sicherheitsvereinbarung ab

„Dieses Dokument schafft eine solide Grundlage für eine langfristige Sicherheitspartnerschaft zwischen der Ukraine und Italien“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in Onlinenetzwerken nach der Unterzeichnung der Vereinbarung mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni in Kiew. Meloni war anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Einmarsches in die Ukraine nach Kiew gereist.

Die G7-Staaten hatten der Ukraine im Juli 2023 am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius „langfristige Sicherheitszusagen“ in Aussicht gestellt. Großbritannien unterzeichnete als erstes G7-Land Mitte Januar eine entsprechende Vereinbarung mit Kiew. In der vergangenen Woche folgten Deutschland und Frankreich. Am Donnerstag unterzeichnete auch Dänemark eine Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine. Zahlreiche andere Länder – von Polen bis Skandinavien – schlossen sich der G7-Initiative an. (afp)