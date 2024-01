Ukrainische Angriffe: Russland bietet Bürgern in Grenzstadt Belgorod Evakuierung an

„Ich sehe mehrere Aufrufe in sozialen Medien, in denen Menschen schreiben: Wir haben Angst, helft uns, an einen sicheren Ort zu kommen“, sagte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Freitag in einer Videobotschaft. „Natürlich werden wir das.“ Mehrere Familien seien bereits evakuiert worden.

Gladkow sagte, die Bewohner würden in die weiter von der Grenze entfernten Städte Stari Oskol und Gubkin gebracht. Dort würden sie unter „komfortablen Bedingungen“ in „warmen und sicheren Zimmern“ untergebracht. Sie würden dort so lange wie nötig bleiben, fügte Gladkow hinzu.

Der Gouverneur sagte jedoch auch, dass es nicht genug Notunterkünfte geben werde, um alle unterzubringen. „Ich werde an meine Kollegen, die Gouverneure von anderen Regionen, appellieren, uns zu helfen“, sagte Gladkow.

Die Situation in der Stadt bezeichnete er als „schwierig“. Zuvor hatte die Stadtverwaltung von Belgorod die Bewohner angehalten, ihre Fenster abzukleben, um sich vor den Druckwellen bei Angriffen zu schützen. Am Donnerstag waren Schulen in der Region nahe der Grenze zur Ukraine angewiesen worden, ihre Winterferien wegen der Gefahr von Angriffen zu verlängern.

Die Stadt Belgorod liegt 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und wurde russischen Angaben zufolge wiederholt angegriffen. Zuletzt hatte Russland seinerseits zum Jahreswechsel zahlreiche Städte in der Ukraine mit Angriffen von Drohnen und Raketen überzogen. (afp/dl)