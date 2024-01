UNO: 4,2 Milliarden Dollar für Ukraine-Hilfe in 2024 benötigt

Die UNO hat den Finanzbedarf für die humanitäre Ukraine-Hilfe sowie für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge für dieses Jahr auf 4,2 Milliarden Dollar (3,84 Milliarden Euro) beziffert. Bei der Vorstellung des Ukraine-Plans 2024 appellierte der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, am Montag in Genf an die Öffentlichkeit, das Land trotz anderer Konflikte nicht zu vergessen.

„Erinnern Sie sich an die Ukraine?“, fragte Griffiths. „Bitte vergessen Sie nicht die Ukraine unter dem Eindruck der vielen anderen Orte in der Welt, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen.“

Nach Angaben der UNO werden in diesem Jahr 14,6 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Höchste Priorität hätten die rund 3,3 Millionen Menschen, die im Osten und Süden der Ukraine im Frontgebiet leben, sagte Griffiths. Dort lebten unter anderen hunderttausende Kinder. „Sie sind verängstigt, traumatisiert und es fehlt ihnen das Nötigste“, sagte Griffiths.

Rund 6,3 Millionen Menschen sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen und leben nun hauptsächlich in anderen Teilen Europas. Die UNO will vorrangig rund 2,3 Millionen Geflüchtete unterstützen.

„Das ukrainische Volk braucht unsere Hilfe heute genauso wie vor zwei Jahren“, sagte Griffiths. Er hoffe, dass sich die Regierungen weiterhin großzügig zeigten, auch wenn andere Konflikte und Notlagen mit der Situation in der Ukraine konkurrierten. (AFP)