UNO: China verstößt in Xinjiang und Tibet gegen „grundlegende Menschenrechte“

China verstößt in Xinjiang und in Tibet nach Auffassung der Vereinten Nationen gegen grundlegende Menschenrechte. Dies erklärte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Montag in Genf.