Gericht: Texas muss schwimmende Grenzbarrieren entfernen

Illegale Grenzgänger am Rio Grande bei Eagle Pass, Texas, 16. Februar 2019. Foto: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times

Vielfach durch organisierten Menschenhandel mexikanischer Kartelle angetrieben, haben seit Amtsantritt Joe Bidens jährlich Hunderttausende illegal die Grenze zu den USA überschritten. Der Bundesstaat Texas hat mit den negativen Folgen zu kämpfen. Da die Unterstützung aus Washington ausbleibt, hat sich Texas selbst geholfen und im Grenzfluss Rio Grande schwimmende Barrieren installiert.

Der US-Bundesstaat Texas muss laut einem Gerichtsbeschluss schwimmende Grenzbarrieren im Rio Grande an der Grenze zu Mexiko abbauen. Ein Bezirksgericht gab Gouverneur Greg Abbott am Mittwoch (Ortszeit) in einer einstweiligen Verfügung bis zum 15. September Zeit, die Barrieren zu entfernen, die im Juli zur Abwehr von Migranten errichtet worden waren.

Laut Richter David Ezra belasten die Bojen die Beziehung zwischen den USA und Mexiko, zudem stellen sie eine „Bedrohung für menschliches Leben und eine Beeinträchtigung für die freie und sichere Schifffahrt“ dar.

In seinem vorläufigen Urteil untersagte Ezra den texanischen Behörden zudem die Errichtung neuer und zusätzlicher Bojen oder anderer Blockaden auf dem Rio Grande. Der US-Bundesstaat legte sofort Berufung ein.

Die Bojen waren an einer für illegale Grenzübertritte beliebten Stelle in Eagle Pass, Maverick County, auf einer Länge von rund 300 Metern errichtet worden.

Abbott will bis zum Obersten Gerichtshof gehen

Die Flüchtlingsorganisation Lutheran Immigration and Refugee Service (Lirs) hatte die schwimmenden Barrieren als „politischen Trick“ bezeichnet, der dazu diene, „Medienberichterstattung zu sichern, nicht die Grenze“.

Viele Republikaner, darunter auch der Gouverneur von Texas, bezeichnen den Andrang von Migranten, die über die mexikanische Grenze in die USA kommen, als „Invasion“ und machen die Regierung von Präsident Joe Biden für das Problem verantwortlich.

In einer Stellungnahme betonte Gouverneur Abbott, dass seine Regierung „jede Strategie zur Sicherung der Grenze einsetzen“ werde. Dazu gehöre der Einsatz von Soldaten der texanischen Nationalgarde und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sowie die Errichtung strategischer Barrieren.

„Unser Kampf zur Verteidigung der hoheitlichen Autorität von Texas, Leben vor dem durch die Politik der offenen Grenzen von Präsident Biden verursachten Chaos zu schützen, hat gerade erst begonnen. Texas ist bereit, diesen Kampf bis zum Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu führen“, erklärte Abbott.

Nach Angaben der Border Patrol Union ist die Zahl der Ertrunkenen im Rio Grande gegenüber dem früheren Durchschnitt von 2,6 Fällen pro Woche seit der Errichtung der Sperre zurückgegangen.

Laut der US-Regierung ist die Zahl illegaler Grenzübertritte durch neue Asylvorschriften stark zurückgegangen.

(Mit Material von afp und theepochtimes.com.)