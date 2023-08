US-Wahl, Attentat, Bürgerkrieg: Trump gibt Tucker Carlson Exklusivinterview

Ex-Präsident Donald Trump und Tucker Carlson in der Debattennacht am 23. August 2023 Foto: Bildschirmfoto Tucker Carlson/X

Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch entgegen den Plänen des Nationalen Komitees der Republikaner nicht an der ersten Präsidentschaftsdebatte in Milwaukee, Wisconsin, teilgenommen. Als unangefochtener Spitzenkandidat sah er dazu keine Notwendigkeit.

Stattdessen gab Donald Trump dem „Fox News“-Moderator Tucker Carlson vorab ein ausführliches Interview, das zeitgleich mit der Debatte ausgestrahlt wurde. Die Sendung wurde innerhalb einer Stunde fast 75 Millionen Mal aufgerufen und erhielt rund 22.500 Kommentare und 256.000 Likes.

Trump, der im Jahr 2016 als Außenseiter antrat, versprach in seinem Interview mit Carlson, im Falle einer Wiederwahl dort anzuknüpfen, wo er aufgehört hatte und mit sämtlichen Umweltvorschriften, Außenpolitik, Wirtschaft und bei der Integrität von Wahlen aufzuräumen.

In dem Interview kam es auch zu brisanten Themen, wie die Möglichkeit eines Bürgerkrieges in den USA oder die Möglichkeit eines Attentats auf den ehemaligen Präsidenten, um ihn für die nächste Wahl aus dem Weg zu räumen.

Frage nach möglichem Attentat

Angesichts der steigenden Beliebtheit des Ex-Präsidenten, vor allem nach den vier Anklagen vor US-Gerichten, fragte Carlson Trump, ob er nicht die Sorge habe, Ziel eines Attentats zu werden, da scheinbar nichts anderes helfe.

„Es begann mit Protesten gegen Sie. Dann kam es zweimal zu einem Amtsenthebungsverfahren. Jetzt Anklageerhebung. Die nächste Stufe ist die Gewalt. Haben Sie Angst, dass sie versuchen werden, Sie zu töten?“

„Sie können Sie 20-mal anklagen und Sie verlieren die republikanischen Vorwahlen trotzdem nicht“, sagte Carlson.

„Die vier Anklagen machen das ganze noch lächerlicher“, antwortete Trump. „Vielleicht wird es noch mehr geben, ich weiß es nicht. Diese Leute sind verrückt. Sie sind krank.“

Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er damit nicht alle Demokraten meine. Die seien gute Menschen. Er selbst vertrete auch nicht nur die Republikaner, sondern alle Menschen.

Auch auf Carlsons erneute Nachfrage nach einem Attentat antwortete Trump nicht direkt, sagte aber, dass die Leute, die es auf ihn abgesehen hätten, „wilde Tiere“ seien.

Die Frage eines Attentats ist aktuell besonders brisant, da in Ecuador Anfang des Monats der liberale Kandidat Fernando Villavicencio getötet wurde. Zudem tritt Robert F. Kennedy Jr. gegen den demokratischen US-Präsidenten Joe Biden an. Kennedys Vater und sein Onkel waren beide Opfer eines Attentats.

6.-Januar-Ereignis

Die Protestveranstaltung von Trump-Befürwortern am 6. Januar 2021 in Washington ist nach Ansicht des Präsidenten falsch dargestellt worden. Es sei nur kleine Gruppe von Menschen gewesen, die Probleme am Kapitol verursacht habe. Die große Mehrheit sei friedlich gewesen, betonte er.

„Menschen, die an diesem Tag in der Menge waren, sagten, es sei der schönste Tag gewesen, den sie je erlebt haben“, sagte Präsident Trump. „Es herrschte Liebe und Einigkeit.“ Er habe noch nie zuvor vor so vielen Menschen gesprochen. Es seien sicher mehr als eine Million gewesen, vermutete Trump.

„Ich habe noch nie so eine Stimmung, Hingabe und Liebe gesehen. Und ich habe auch noch nie bei denselben Menschen einen solchen Hass auf das gesehen, was sie unserem Land angetan haben“, sagte er.

Bürgerkrieg

Angesichts der aufgeheizten Lage im Land fragte Carlson, ob die Nation auf einen „offenen Konflikt“ oder einen zweiten Bürgerkrieg zusteuern könnte. „Wir scheinen uns auf etwas zuzubewegen“, so Carlson.

Präsident Trump beantwortete auch diese Frage nicht direkt, räumte aber ein: „Es gibt starke Emotionen, die ich so noch nie gesehen habe. Es gibt einen Hass, den ich so nicht kenne. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Kombination.“

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

„Die meisten Menschen in unserem Land sind fantastisch“, so Trump.

Seine oberste Priorität als Präsident sei, die Hunderttausenden „Kriminelle, die in unser Land gelassen wurden“, abzuschieben und die Grenze zu schließen – außer für diejenigen, die einen legalen Antrag stellen.

Bidens Kandidatur

Der Grund für die schlechte Stimmung im Land liegt laut Trump an dem „betrügerischen Joe Biden“. Er sei noch korrupter als Hillary, deshalb habe er auch ihren Spitznamen „Crooked“ an Biden vergeben. Das sei ihr Glückstag gewesen. Carlson fragte, ob Biden sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten durchsetzen kann.

Trump antwortete nicht direkt: „Ihm geht es psychisch schlechter als körperlich – und körperlich ist er nicht unbedingt ein Triathlet oder überhaupt ein Athlet.“ Er schaffe es nicht einmal, auf der Wiese vor dem Weißen Haus zum Helikopter zu gehen. Das Gras sei dabei nicht einmal fünf Zentimeter hoch. Er bekomme die Füße nicht hoch. „Es sieht aus, als würde er auf Zahnstochern laufen.“

In einer anderen Situation am Strand schaffte er es nicht, den Stuhl hochzuheben. Und der sei wirklich nicht schwer. Er verstehe nicht, weshalb Biden immer wieder am Strand gefilmt werde, denn es ist wirklich schwer, am Strand zu gehen.

„Man erwartet, dass Biden jeden Moment kollabiert“, so Trump. Überhaupt seien Filmaufnahmen am Stand für einen Präsidenten unpassend, denn ein Präsident sollte arbeiten und sich nicht ständig am Strand aufhalten.

Auf Carlsons Frage, ob Kamala Harris Bidens Nachfolgerin sein würde, sagte Trump: „Nicht unbedingt.“ Einige meinen zwar, dass sie kandieren müsste, aber er sehe das nicht so. „Sie hat mindestens genauso schlechte Momente wie Biden.“

Tucker stimmte zu: „Ja, sie wirkt manchmal auch senil.“ Trump erklärte, sie spreche in „sehr merkwürdigen“ Reimen nach dem Motto: „Der Bus fährt hierhin und dann fährt der Bus dahin, denn das ist, was Busse tun.“ Carlson lachte.

Statt Biden und Harris könne sich Trump Gavin Newsom als Präsidentschaftskandidaten vorstellen, mit dem er nach eigenen Aussagen gut zurechtgekommen sei, aber auch andere Kandidaten.

Wahl 2020

In dem Interview wiederholte Präsident Trump seine Ansicht, dass die Wahl 2020 gestohlen worden sei. Auf die Frage von Carlson, ob er etwas für die Wahlen 2024 befürchte, bestätigte er, dass es derartige Versuche geben würde.

Ex-Präsident Trump muss sich am 24. August den Behörden in Georgia stellen, wo er sich wegen der Anfechtung der Wahlergebnisse von 2020 verantworten muss. Er glaubt jedoch, dass sein Vorsprung in den Umfragen zeigt, die Anschuldigungen gegen ihn abmildern würden.

„Ich glaube, es ist viel einfacher, weil ich in den Umfragen so weit oben stehe, denn das bedeutet, dass die Leute erkennen, dass es sich um einen Betrug handelt“, sagte Trump. Demokraten wie Hillary Clinton hätten das Wahlergebnis auch infrage gestellt, seien aber nicht wie er angeklagt worden.

Präsident Trump kritisierte in diesem Zusammenhang auch seinen damaligen Generalstaatsanwalt Bill Barr. Er habe den Wahlbetrug nicht untersucht, sondern nur vorgetäuscht. Er war „wie versteinert, verängstigt, weil er ein Amtsenthebungsverfahren befürchtete“.

Mike Pence

Der Republikaner bekräftigte nochmals seinen Standpunkt, dass der damalige Vizepräsident Mike Pence das Recht gehabt habe, am Tag der Auszählung der Wahlmännerstimmen die Wahlergebnisse, bei denen Verdacht auf Wahlbetrug bestand, an die Abgeordneten der Bundesstaaten zur Überprüfung zurückzugeben.

Die Frage, ob Pence dieses Recht besaß, ist von zentraler Bedeutung für die Anklage gegen Präsident Trump in Georgia.

Trump glaubt, dass Pence „sehr schlecht beraten“ worden sei. Sein Anwalt sei dagegen gewesen, aber es habe noch andere Anwälte gegeben, die das für möglich hielten.

Als die Wahl vorüber gewesen war, hätten sich sowohl die Republikaner und Demokraten zusammengesetzt und ein Gesetz verabschiedet, dass dem Vizepräsidenten das Recht verwehrt, im Zweifelsfall die Ergebnisse an den jeweiligen Bundesstaat zurückzugeben. Das beweise, dass es vorher die Möglichkeit gab. Das wurde ihm sogar auf Nachfrage bestätigt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Challenges Political Orthodoxies in Tucker Carlson Interview“. (deutsche Bearbeitung nh)