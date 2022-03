USA: Florida gegen Impfung gesunder Kinder

Der US-Bundesstaat Florida sorgt immer wieder für bundesweite Schlagzeilen. Hatte sich die dortige Regierung bereits in der Vergangenheit von den Pandemie-Richtlinien des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) distanziert, weicht sie nun auch noch bei der Corona-Impfempfehlung ab. Miguel Moreno von NTD mit den Einzelheiten.

Dr. Joseph Ladapo, Floridas Surgeon General, hat am Montag eine bevorstehende Änderung der Corona-Impfpolitik angekündigt. „Floridas Gesundheitsministerium lehnt als erster Staat offiziell die Corona-Impfung bei gesunden Kindern ab“, sagte Dr. Joseph Ladapo, während einer von Gouverneur Ron DeSantis veranstalteten Gesprächsrunde zum Thema Corona.





Diese Politik weicht von den Impfempfehlungen des CDC ab.

Die Bundesbehörde ermutigt jeden ab fünf Jahren, einschließlich gesunder Kinder, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, und bezeichnet die Impfstoffe als „sicher und wirksam“.

Einige Ärzte sehen wenige Vorteile darin, gesunde Kinder zu impfen.

„Wenn Sie ein gesundes Kind haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind an Corona stirbt, unglaublich gering – im Grunde genommen nahe null, wenn nicht sogar null“, so Joseph Fraiman, Arzt für Notfallmedizin.

Fraiman rät Eltern, genau abzuwägen, ob es sich lohnt, ihrem Kind die Nebenwirkungen der Corona-Impfung – wie Kopf- und Muskelschmerzen – zuzumuten.

Die Corona-Impfstoffe von Pfizer und Moderna wurden unter anderem mit Herzentzündungen in Verbindung gebracht. Die amerikanische Gesundheitsbehörde berichtet diesbezüglich von „seltenen Fällen“.