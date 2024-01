USA ziehen Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ aus östlichem Mittelmeer ab

Das zur Abschreckung eingesetzte Kriegsschiff werde das östliche Mittelmeer „in den kommenden Tagen“ verlassen und in seinen Heimathafen zurückkehren, teilte die US-Marine am Montag mit.

„Das Verteidigungsministerium bewertet ständig die Positionierung der Streitkräfte in der Welt und wird wichtige Kapazitäten sowohl im Mittelmeer als auch im gesamten Nahen Osten vorhalten“, fügte die US-Marine hinzu. Sie werde weiterhin „mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um die maritime Sicherheit in der Region zu stärken“. So sollten „alle staatlichen oder nichtstaatlichen Akteure“ davon abgehalten werden, „diese Krise über den Gazastreifen hinaus zu verschärfen“.

Nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte Washington seine Streitkräfte in der Region verstärkt – mit der „USS Gerald R. Ford“ und weiteren Kriegsschiffen. Die „USS Gerald R. Ford“ ist ein 100.000 Tonnen schweres Schiff mit Atomantrieb, das mit neuen Technologien ausgestattet ist. (afp)