Neuer Machthaber im Niger: Vom Putsch-Vereiteler zum Putschisten

Ein Mann des Schattens im Rampenlicht: General Abdourahamane Tiani, der Chef der Präsidentengarde im Niger, hat sich nach einem Putsch zum neuen Machthaber des westafrikanischen Landes erklärt.

Der 59-jährige Militärführer hat sich bislang aus der Öffentlichkeit zurückgehalten. „Man kennt ihn außerhalb von Militärkreisen kaum, er zeigt keine öffentliche Präsenz“, sagt Ibrahim Yahaya Ibrahim von der Denkfabrik International Crisis Group. „Er ist ein mächtiger Mann im Hintergrund.“

Dieser Mann aus dem Hintergrund stammt aus Filingué. Das Trockengebiet liegt rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Niamey in der Region Tillabéri, die seit Jahren Schauplatz von Angriffen dschihadistischer Gruppen ist. Er diente mehrfach in UN-Missionen in der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire), im Kongo und im Sudan, aber auch in einer Mission der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) in der Elfenbeinküste.

Tiani ist ein treuer Verbündeter des früheren nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou. Dieser ernannte ihn im Jahr 2011 zum Chef der Präsidentengarde. Issoufous Nachfolger, der nun von den Putschisten festgesetzte Präsident Mohamed Bazoum, behielt nach seinem Amtsantritt 2021 Tiani in seiner Funktion.

Aus dem Umfeld von Bazoum heißt es jedoch, die Beziehungen zwischen Tiani und dem Staatschef hätten sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Grund sollen Überlegungen Bazoums gewesen sein, Tiani an der Spitze der Präsidentengarde zu ersetzen.

Tiani habe bereits vor einiger Zeit begonnen, offizielle Zeremonien und „Aktivitäten“ des Präsidenten zu meiden, sagt ein Vertrauter Bazoums. Stattdessen habe er sich von seinem Stellvertreter, Oberst Ibroh Amadou Bacharou, vertreten lassen. Dieser gehört wie Tiani den putschenden Militärs an. Nach Angaben eines weiteren Vertrauten von Präsident Bazoum sollte Ende dieses Monats über die Nachfolge Tianis entschieden werden.

Kritiker sagen, Tiani sei „umstritten“ innerhalb der Armee. In seinem Umfeld wird der 59-Jährige dagegen als „tapfer“ und vor allem „beliebt“ bei den rund 700 Mitgliedern seiner Einheit beschrieben. „Wie hätte er seine Männer bei dem Putsch anführen können, wenn sie kein Vertrauen in ihn gehabt hätten?“, fragt Issa Abdou, ein Vertreter der Zivilgesellschaft.

Ein Regierungsbeamter sagt, Tiani habe auf Anweisung von Ex-Präsident Issoufou die Präsidentengarde in eine „mächtige, mit hochentwickelten Waffen ausgestattete Maschine“ verwandelt. Und der Chef der Präsidentengarde hat selbst mehrere Putschversuche vereitelt, insbesondere in den Jahren 2021 und 2022. Nun aber hat sich Tiani selbst an die Spitze von Putschisten gesetzt.(afp)