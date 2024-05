Waldbrände im Norden Japans: Hunderte Bewohner müssen ihre Häuser verlassen

In drei Bezirken der Stadt Nanyo sind wegen Waldbränden 400 Bewohner zur Evakuierung aufgerufen worden, sagte am Sonntag eine für die Katastrophenhilfe zuständige Beamtin der Nachrichtenagentur afp. Es bestehe das Risiko, dass die Flammen auf Wohngebiete übergriffen.

Aufnahmen im öffentlichen Sender NHK zeigten Rauchwolken, die über die Berge in der Präfektur Yamagata zogen. Das Feuer war nach Angaben der Stadtverwaltung von Nanyo am Samstag ausgebrochen.

Innerhalb eines Tages fielen rund 95 Hektar Land den Flammen zum Opfer. Stundenlang versuchten Hubschrauber, die Brände aus der Luft zu löschen.

Löscharbeiten gehen am Montag weiter

Mit Einbruch der Dunkelheit am Sonntagabend (Ortszeit) wurden die Löscharbeiten eingestellt. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde sollen sie am Montag wieder aufgenommen werden.

In der üblicherweise kühlen Region im Norden Japans herrschen derzeit ungewöhnlich hohe Temperaturen. In Nanyo wurden am Sonntag mehr als 31 Grad Celsius gemessen.

Auch in der nördlichen Stadt Sapporo, die für ihr Schnee-Festival im Februar bekannt ist, kletterten die Temperaturen im vergangenen Monat auf Rekordwerte von mehr als 25 Grad. (afp/red)