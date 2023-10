Weg von Demokraten: R. F. Kennedy Jr. erklärt sich zum unabhängigen Präsidentschaftskandidaten

Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia am 9. Oktober 2023. Foto: Jessica Kourkounis/Getty Images

Für die Ankündigung seiner Unabhängigkeit am 9. Oktober hatte sich Robert F. Kennedy Jr. das National Constitution Center in Philadelphia ausgewählt. Ein historischer Ort, der zu seinem Anliegen passte. Dort hatte der erste und einzige unabhängige Kandidat die amerikanische Präsidentschaft gewonnen: George Washington. Er glaube, dass er einen ähnlichen Weg ins Weiße Haus gehen werde, erklärte Kennedy.

„Heute schlagen wir eine neue Seite in der amerikanischen Politik auf“, sagte Kennedy, nachdem er angekündigt hatte, bei den Wahlen 2024 als Unabhängiger für das Präsidentenamt zu kandidieren, und dass er die Vorwahl der Demokratischen Partei verlassen werde.

„Es hat schon früher unabhängige Kandidaten gegeben. Aber dieses Mal ist es anders. Diesmal wird der Unabhängige gewinnen“, sagte Kennedy.

„Drei Viertel der Amerikaner glauben, dass Präsident Biden zu alt ist, um effektiv zu regieren. Präsident Trump steht vor mehreren Zivil- und Strafverfahren. Beide haben Sympathiewerte, die tief im negativen Bereich liegen“, sagte er. „Das ist es, was uns die Zweiparteienpolitik beschert hat, und deshalb müssen wir die korrupte Macht in Washington D.C. aus den Angeln heben und diese Nation wieder zu unserer machen.“

George Washington, Amerikas erster Präsident, ist der bisher einzige Kandidat, der als Unabhängiger kandidiert und gewonnen hat. Präsident Washington lehnte die Entwicklung politischer Parteien ab, da er befürchtete, dass die Politik der Parteien das Land letztendlich zerstören würde. Kennedy verwies auf Präsident Washingtons Abschiedsrede von 1796.

„Er sagte, dass die politischen Parteien unweigerlich von einer gerissenen, ehrgeizigen und prinzipienlosen Minderheit übernommen werden, die eher den Interessen der Partei als den Interessen der Nation dienen und die Zügel der Regierung an sich reißen werden“, sagte Kennedy. „Washingtons düstere Vorhersage ist mit Sicherheit eingetreten. Ich beabsichtige, beiden Parteien die Zügel zu entreißen und sie dem amerikanischen Volk zurückzugeben.“

Korrumpierende Mächte

In seiner Rede am 9. Oktober proklamierte Kennedy vor einem begeisterten Publikum seine „Unabhängigkeit von den beiden politischen Parteien und den korrupten Interessen, die sie beherrschen.“ Dazu gehörten das „gesamte manipulierte System des Grolls und der Wut, der Korruption und der Lügen, das Regierungsbeamte zu vertraglich gebundenen Dienern ihrer Firmenchefs gemacht hat. Wenn man ihnen nicht Einhalt gebietet, werden sie unsere Luft, unser Wasser, unsere Nahrung, unsere Arbeit und unsere Kinder zu Waren machen und den amerikanischen Traum in Verzweiflung und Staub verwandeln.“

Er habe seine Unabhängigkeit von diesen „korrumpierenden Mächten“ erklärt, weil sie „unvereinbar sind mit den unveräußerlichen Rechten, auf die sich unsere ursprüngliche Unabhängigkeitserklärung von 1776 beruft: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“, fügte Kennedy hinzu, nachdem er „die Söldnermedien, die zynischen Eliten“, die Unternehmen, die die Regierung gekapert haben, die Wall Street, Big Tech, Big Pharma, Big Ag und die militärischen Auftragnehmer und ihre Lobbyisten in die Liste der Einrichtungen aufgenommen hatte, von denen er sich trennt.

Kennedy betonte, dass die Erklärung seiner Unabhängigkeit von der Demokratischen Partei eine Entscheidung war, die er nicht leichtfertig getroffen habe. Es sei schmerzhaft für ihn, die Partei seiner Vorfahren loszulassen. Sie hätten vor mehr als einem Jahrhundert die politische Dynastie seiner Familie begründet.

„Aber mein Opfer ist nichts im Vergleich zu dem Risiko, das unsere Gründerväter eingingen, als sie vor 247 Jahren genau dort drüben die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten“, fuhr Kennedy fort und zeigte auf die Independence Hall.

„Sie wussten, dass im Falle eines Scheiterns ihrer Revolution jeder Einzelne von ihnen gehängt werden würde. Sie haben sich entschieden, alles aufs Spiel zu setzen.“

Breite Unterstützung

Seit der Bekanntgabe seiner Kandidatur im April hat Kennedy Unterstützung von Konservativen, Gemäßigten, Unabhängigen und Liberalen erhalten. Es gab aber auch Kritik von vielen Seiten, wie vom Demokratischen Nationalkomitee (DNC) und progressiven Demokraten auf der einen und dem Republikanischen Nationalkomitee (RNC) auf der anderen Seite.

In den letzten Monaten hat Kennedy angedeutet, dass er „alle Optionen“ prüfe, weil das DNC ihm Steine in den Weg gelegt habe und er es beschuldigte, die Vorwahlen zu „manipulieren“. „Es gab schon früher Kandidaten, die gegen das Establishment angetreten sind, aber keinen, der es verstanden hat, diese Aufgabe zu bewältigen“, sagte Kennedy.

„Im Gegensatz zu Präsident Trump kämpfe ich seit 40 Jahren gegen die Korruption von Unternehmen und klage gegen Regierungsbehörden. Ich weiß, wie sie funktionieren, und ich weiß, wie man mit ihnen aufräumt.“

Im Gegensatz zu jedem anderen Präsidenten seit 1963 werde er dem militärisch-industriellen Komplex die Stirn bieten. „Ich werde die Friedensdividende einlösen und unsere Truppen mit Ehre nach Hause bringen. Ich werde Amerikas Stärke von innen heraus wiederherstellen“, versprach Kennedy und schloss ab:

„Was die Eliten jedoch wirklich erschreckt, bin nicht ich. Es ist das, wofür ich stehe – eine populistische Bewegung, die sich über die Links-Rechts-Spaltung hinwegsetzt.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „’This Time, the Independent Is Going to Win,‘ RFK Jr. Vows“ (deutsche Bearbeitung jw).