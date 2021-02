Weitere Anklage gegen Suu Kyi in Myanmar

Ein Demonstrant gegen den Militärputsch in Myanmar trägt ein T-Shirt von Aung San Suu Kyi bei einer Kundgebung vor den Vereinten Nationen am 03. Februar 2021 in Bangkok, Thailand. Foto: Lauren DeCicca/Getty Images

Militärputsch in Burma

Die Militärjunta in Myanmar hat den Druck auf die bisherige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi verstärkt und eine weitere Anklage gegen die 75-Jährige erheben lassen.

Der unter Hausarrest stehenden Friedensnobelpreisträgerin wird nun auch ein Verstoß gegen das „Gesetz zum Management von Naturkatastrophen“ vorgeworfen, teilte ihr Anwalt Khin Maung Zaw am Dienstag mit. Die Militärmachthaber blockierten derweil erneut das Internet, die Polizei ging gewaltsam gegen Demonstranten vor.

Nach Angaben des Anwalts von Suu Kyi wurde für den 1. März ein Gerichtstermin angesetzt, der über Video übertragen werden solle. Die entmachtete De-facto-Regierungschefin war nach ihrer Festnahme bereits wegen Verstößen gegen Import-Export-Regeln angeklagt worden, weil bei einer Razzia in ihrem Haus Funkgeräte gefunden wurden.

Der UN-Sondergesandte Tom Andrews hatte der Nachrichtenagentur AFP am Montag gesagt, von der gerichtlichen Anhörung Suu Kyis sei nicht zu erwarten, dass sie fair verlaufen werde. „Es gibt nichts Faires bei der Junta“, sagte Andrews. „Dies ist nur Theater – und natürlich glaubt ihnen keiner.“

Militärsprecher Zaw Min Tun versicherte am Dienstag, Suu Kyi und der ebenfalls entmachtete Präsident Win Myin seien bei „guter Gesundheit“. „Es ist nicht so, dass sie festgenommen wurden, sie bleiben einfach in ihren Häusern“, fügte er hinzu. Er bekräftigte damit, dass Suu Kyi und Win Myin unter Hausarrest stehen.

Blockade des Internets

Ungeachtet internationaler Proteste gegen ihr hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung blockierten die Militärmachthaber erneut das Internet. Landesweit waren die Menschen in der Nacht zum Dienstag ohne Netzzugang.

Sie haben das Internet abgeschaltet, weil sie böse Dinge tun wollen“, sagte der 44-jährige Win Tun aus der Wirtschaftsmetropole Rangun. „Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, um zu sehen, was geschieht.“

Es handelte sich bereits um die zweite nächtliche Internetsperre in Folge. Zuvor hatte es in zahlreichen Städten Myanmars erneut Großdemonstrationen gegen den Militärputsch vor zwei Wochen gegeben. Unter anderem in Rangun trotzten die Demonstranten aufrollenden Panzern und Konvois von Streitkräften.

In der zweitgrößten Stadt des Landes, Mandalay, setzte die Polizei am Montag Steinschleudern und Gummigeschosse gegen Demonstranten ein. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt.

Zahlreiche Demonstranten auf den Straßen

Auch am Dienstag gingen in Mandalay und anderen Städten wieder zahlreiche Menschen auf die Straße. In der Hafenstadt Mawlamyine blockierten Demonstranten Bahngleise, um die Weiterfahrt eines Zuges in Richtung Rangun zu verhindern.

Zahlreiche Lokführer schlossen sich den von der Demokratiebewegung ausgerufenen Streiks an, um gegen die Militärführung zu demonstrieren. In Rangun zogen Mönche zur US-Botschaft. 2007 hatten Mönche die „Safran-Revolution“ angeführt, die blutig niedergeschlagen wurde.

Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar die Macht an sich gerissen und Suu Kyi festgenommen und später unter Hausarrest gestellt. Seit dem Putsch gibt es landesweit massive Proteste gegen die Junta. Nach Aktivistenangaben wurden bereits mehr als 420 Menschen festgenommen. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!