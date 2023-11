Windpark im Meer gestoppt: Wie ein kleiner Landkreis in New Jersey es mit einem Energieriesen aufnahm

Die Freude bei den Anwohnern und Politikern von Cape May County im US-Bundesstaat New Jersey war groß, als der dänische Energieriese Orsted seine Pläne zum Bau eines riesigen Offshore-Windkraftparks im Atlantik aufgab. Zweihundert Windräder mit einer Höhe von jeweils über 300 Metern sollten 24 Kilometer vor der Küste des Landstrichs entstehen.

„Uns wurde immer wieder gesagt, dass wir es mit diesem Unternehmen nicht aufnehmen können“, sagte der Kreisvorsitzende des Cape May County, Leonard C. Desiderio, auf einer Pressekonferenz am 1. November.

„Nun, raten Sie mal. Sie wussten nicht, worauf sie sich mit dem kleinen Cape May County einließen. Wir waren wie eine Festung.“

Als das Orsted das Aus für den Windpark bekannt gab, führte der Konzern Lieferkettenprobleme, Projektverzögerungen sowie steigende Zinssätze als Gründe an.

All diese Faktoren hätten für die Entscheidung auch eine Rolle gespielt. Allerdings trug der zweieinhalbjährige Widerstand des Landkreises maßgeblich dazu bei, das Projekt zu Fall zu bringen, wie der Sonderbeauftragter für Windenergiefragen von Cape May County, Michael J. Donohue, auf der Pressekonferenz sagte.

Die staatliche Energiebehörde New Jersey Board of Public Utilities (BPU) beauftragte Orsted im Jahr 2019 mit dem Bau von Offshore-Windkraftanlagen. Der Energiekonzern erhielt einen Pachtvertrag für rund 65.000 Hektar Wasser und Meeresboden im Atlantik.

„Wir sind nur hier, um Ihre Zustimmung zu erhalten“

Schon früh waren die Cape May County Vertreter besorgt über das Ausmaß und die Sichtbarkeit des Windkraftparks und befürchtete negative Auswirkungen auf die Tourismusindustrie.

Sie schalteten den ehemaligen Richter Donohue als Sonderbeauftragter in dieser Sache ein, der dann im Mai des Jahres 2021 ein Treffen mit Vertretern von Orsted und 40 Vertretern des Landkreises organisierte.

Obwohl das Treffen herzlich und informativ war, sei Orsted nach Aussage der Kreisvertreter nicht auf ihre Vorschläge eingegangen. Eine Idee war etwa, den Windpark noch weiter von der Küste entfernt ins Meer zu verlegen, damit er weniger sichtbar ist.

Kurz darauf verabschiedete der Bundesstaat New Jersey einen Gesetzesentwurf, der der Cape May County ihre Entscheidungsbefugnis in der Sache entzog und diese auf fünf nicht gewählte Mitglieder der BPU übertrug.

Das habe der Glaubwürdigkeit von Orsted wirklich schwer geschadet, sagte Donohue gegenüber der US-Ausgabe der Epoch Times. Denn bei dem zweistündigen Treffen sei das nicht angesprochen worden. Obwohl Cape May County die Gespräche mit dem Energiekonzern fortsetzten, brachten sie nichts.

„Sie wollten nicht darüber sprechen, das Gebiet des Pachtvertrags, die Anordnung der Windturbinen und Türme neu zu planen und sie weiter nach außen zu setzen“, sagte Donohue. Vielmehr war der Tenor: „Wir sind nur hier, um Ihre Zustimmung zu erhalten, und Sie sollten sie uns geben, weil dies unvermeidlich ist.“

Am 22. Februar 2022 nutzte Orsted das neue Gesetz zuerst gegen die Gemeinde Ocean City in Cape May County. Das Unternehmen reichte bei der BPU eine Petition ein, um der Gemeinde die Rechte an ihren Grundbesitz zu entziehen. Drei Monate später machte Orsted das gleiche auch mit Cape May County.

Walsterben weckt das öffentliche Interesse

Danach beschloss der Landkreis, die Hoffnung nicht aufzugeben und an allen Fronten zu kämpfen. Sie wollten, wo es nur ging, alle nur erdenklichen Probleme anzusprechen.

In der Zwischenzeit wurden an der Küste von New Jersey tote Wale und Delfine angespült – und zwar 11 Wale, 23 Delfine und zwei Schweinswale in nur vier Monaten, wie das Marine Mammal Stranding Center (Zentrum für gestrandete Meeressäuger) mit Sitz in New Jersey dokumentierte.

Das Walsterben habe schließlich das öffentliche Interesse geweckt, sagte Donohue auf der Pressekonferenz. „Wir wissen nicht, was die Wale und Delfine getötet hat. Aber es passierte genau als all die Offshore-Windvermessungsaktivitäten stattfanden.“

Robin Shaffer, der in Ocean City lebt, sah die toten Wale und wurde aktiv. Er ist jetzt Sprecher einer gemeinnützigen Organisation die sich vehement gegen Offshore-Windkraftanlagen oder jegliche andere Form der Industrialisierung des Ozeans ausspricht.

Medien berichteten, dass seine Organisation (Protect Our Coast New Jersey) von der Fossillobby finanziert würde, was Shaffer gegenüber der Epoch Times dementierte.

Wir glauben, dass auch nur einer dieser massiven Wolkenkratzer im Meer eine schlechte Idee ist. Es spielt auch keine Rolle, wie weit sie von der Küste entfernt gebaut werden. Wir sind überzeugt, dass sie wirtschaftlich und ökologisch absolut keinen Sinn ergeben.“

Die Organisation veranstaltete im Laufe des Sommers mehrere Demonstrationen und Kundgebungen, um die Öffentlichkeit über das Windkraftprojekt aufzuklären.

Jeden Samstagmorgen stand die Gruppe mit Schildern und Flugblätter am Fuß der Ninth Street Bridge in Ocean City – ein Ort, an dem es sich bekanntermaßen staut, wenn Touristen in die Stadt fahren. Sie verteilten 20.000 Flugblätter.

„Neunzig Prozent der Menschen, die auf die Insel kamen, stimmten uns zu“, sagte Shaffer. „Die meisten Leute wussten nicht einmal, was los war, bis sie von uns davon erfuhren.“

Milliardenverluste für Tourismusbranche

Cape May County beheimatet 95.000 Menschen, die dort das ganze Jahr leben. Weitere 820.000 Menschen halten sich dort saisonweise auf.

Der Tourismus bringt dem Bezirk jährlich rund 7,4 Milliarden Dollar ein. Mit Fischfang erwirtschafte er im Jahr 2019 weitere 270 Millionen Dollar.

Als die Pläne des Windparks an der Küste langsam bekannter wurden, fingen lokale Geschäfte und Unternehmen an, sich Sorgen zu machen.

Rund 15 Prozent an Tourismus könnte Cape May County aufgrund des Energieparks einbüßen, ergab eine von Orsted beauftragte Untersuchung, wie es in einer Resolution des Bezirks heißt.

„Keiner von uns kann einen 15-prozentigen Verlust verkraften“, sagte Barbara Stafford-Jones im Interview mit der Epoch Times. Die Präsidentin der Handelskammer von Cape May County vertritt 808 Mitglieder – hauptsächlich Unternehmen aus der Tourismusindustrie.

„Sie haben uns den Prozentsatz genannt; wir haben nachgerechnet“, fügte sie hinzu. Die Tourismusindustrie könnte 1,1 Milliarden Dollar verlieren. Als die Kammer ihre Mitglieder dazu befragte, stimmten alle Unternehmen dafür, dass sich die Kammer gegen die Windmühlen ausspricht.

Niemand hat etwas gegen saubere Energie und niemand hat etwas gegen Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Aber das wird zu schnell durchgedrückt. Niemand versteht die wirtschaftlichen Auswirkungen“.

Stafford-Jones lobte insbesondere den Vorsitzenden der Bezirksregierung, dass er alle Betroffenen an einen Tisch geholt hat. Er habe die Opposition hervorragend koordiniert.

„Die Tragweite von Orsteds Entscheidung kann nicht genug betont werden“, sagte sie. „Wir glauben, im Namen der Kammer, dass alle unser Tun eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Entscheidung von Orsted gespielt hat.“

Der US-Kongressabgeordnete Jeff van Drew, der am 16. März 2023 in Wildwood, New Jersey, eine Kongressanhörung zu den Windrädern veranstaltete, sieht das genauso.

„Die Offshore-Windprojekte von Orsted hätten ohne die Hilfe von Cape May County, Richter Donohue, dem fantastischen Bemühen der im Prozess entstandenen Bürgerinitiativen und vor allem ohne die Menschen in Süd-Jersey nicht gestoppt werden können“, sagte van Drew.

Allen Beteiligten ist klar, dass der Kampf weiterhin nicht vorbei ist. Orsted ist immer noch im Besitz der Pachtverträge für Windkraftanlagen. Der Bundesstaat New Jersey und die Regierung in Washington unterstützen weiterhin Windenergieprojekte im Meer.

Donohue verweist auf Pläne der Bundesregierung zum Bau von Windparks von Maine bis South Carolina. Cape May County hat eine Klage gegen mehrere Bundesbehörden eingereicht, in der es sich darüber beschwert, dass die Regierung gesetzliche und behördliche Vorschriften zum Schutze der Umwelt und der natürlichen Ressourcen der Nation unterläuft.

Die Handelskammer von Cape May County schloss sich der Klage als namentlicher Kläger an, ebenso wie andere Gruppen und Unternehmen.

Donohue bezeichnete das Aus des Orsted-Windparks als „einen großen, großen Sieg in einer Schlacht in einem viel größeren Krieg, der weitergehen muss.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “How a Tiny New Jersey County United to Defeat Giant Ocean Wind Turbines“. (deutsche Bearbeitung nh)