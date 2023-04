80.000 wollen Papst Franziskus in Budapest sehen

Papst Franziskus wird in seinem Rollstuhl zur heiligen Messe auf dem Kossuth-Lajos-Platz geschoben. Foto: Vinvenzo Pinto/AFP via Getty Images

Bei seinem ersten Besuch in Ungarn vor zwei Jahren hatte Papst Franziskus versprochen, dem Land einen längeren Besuch abzustatten. Seine dreitägige Reise geht heute zu Ende.

Am dritten und letzten Tag der Ungarn-Reise von Papst Franziskus haben am Sonntag zehntausende Menschen an einem Freiluftgottesdienst im Zentrum von Budapest teilgenommen. Gegen 09:00 Uhr kam der Pontifex in seinem Papamobil auf den Kossuth-Lajos-Platz in der Nähe des Parlaments gefahren, wo er offiziellen Angaben zufolge von rund 80.000 Menschen empfangen wurde.

„Es ist etwas sehr Besonderes, den Papst so nah zu sehen“, sagte der 21-jährige Stundent Levente Kiss der Nachrichtenagentur AFP. „Er ist in meinem Leben sehr wichtig“, sagte ein weiterer Zuschauer, nachdem Franziskus an ihm vorbeigefahren war.

Um 16:00 Uhr wird der Papst seinen Besuch mit einer Rede in einer privaten katholischen Universität in Budapest vor Vertretern aus Kultur und Wissenschaft beenden.

Der zweite Besuch des Papstes in Budapest war geprägt vom Krieg in der benachbarten Ukraine. Bei einem Treffen mit Flüchtlingen aus der Ukraine dankte der Pontifex Ungarn für die Aufnahme der Menschen und warnte vor den „Übeln der Gleichgültigkeit“.

Es ist die 41. Auslandsreise des Papstes seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 und sein erster Auslandsbesuch nach einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt wegen einer Bronchitis. (afp/red)