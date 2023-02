Zugunglück in Ohio: Was ist passiert ? – Trump kündigt Besuch an

Zug entgleist, toxische Rauchwolke, Tausende evakuiert. Die Ereignisse dieses Abends werden den rund 5.000 Einwohnern In East Palestine, Ohio, USA, wohl noch jahrelang in traumatischer Erinnerung bleiben. Am 17. Februar 2023 kündigte der ehemalige US-Präsident Donald Trump an, das Katastrophengebiet am 22. Februar zu besuchen.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!