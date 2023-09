Zwei humanitäre Helfer aus Spanien und Kanada nahe Bachmut getötet

Ukrainische Soldaten fahren auf einem T-64-Panzer an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. Foto: Alex Babenko/AP/dpa

Nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut sind zwei humanitäre Helfer aus Spanien und Kanada getötet worden.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist die russische Armee für den tödlichen Angriff verantwortlich, der sich der Hilfsorganisation Road to Relief zufolge am Samstagmorgen nahe Tschassiw Jar ereignete. Zwei weitere Helfer aus Deutschland und Schweden wurden der Organisation zufolge bei dem Vorfall nahe der umkämpften Stadt Bachmut verletzt.

Laut der Organisation Road to Relief, die bei der Evakuierung von Zivilisten aus Frontgebieten hilft und Hilfsgüter verteilt, hatte ein Geschoss ein Auto getroffen, in dem die vier Helfer nahe Bachmut in der Region Donezk unterwegs gewesen waren. Bei den Getöteten handelte es sich demnach um die Vorsitzende und Mitbegründerin von Road to Relief, die Spanierin Emma Igual, sowie um den Kanadier Anthony Ihnat.

Wie Road to Relief im Online-Dienst Instagram erklärte, waren die Freiwilligen auf dem Weg von Slowjansk nach Bachmut, um sich zur Lage von Zivilisten zu erkundigen, die in der Ortschaft Iwaniwske von „Schusswechseln betroffen“ gewesen seien.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, der Tod der beiden Helfer sei ein „schmerzhafter, irreparabler Verlust“. Der spanische Regierungsschef Pedro Sánchez drückte den Hinterbliebenen der getöteten Helferin Igual sein Mitgefühl aus. Spanien sei „an der Seite seiner humanitären Helfer, die sich durch ihre Hingabe für andere in Lebensgefahr begeben“, schrieb Sánchez im Online-Dienst X, vormals Twitter. Kanada bestätigte den Tod eines Staatsbürgers, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Bachmut war im Mai nach monatelangen erbitterten Kämpfen von den russischen Truppen eingenommen worden. Im Februar war der 33-jährige US-Sanitäter Pete Reed in der Nähe von Bachmut getötet worden, als sein Evakuierungsfahrzeug von einer Rakete getroffen wurde. Im Mai wurde der AFP-Videojournalist Arman Soldin in Tschassiw Jar bei Bachmut durch Raketenbeschuss getötet. (afp)