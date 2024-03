Deutschland Haushaltsdebatte 2025

Ampelkoalition ringt um Mittel für den Haushalt 2025

In der Ampelkoalition wird heftig um die knappen Mittel im Etat für 2025 gerungen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) meldete deutlichen Mehrbedarf für die Bundeswehr an. Kritik gab es erneut an der Schuldenbremse.