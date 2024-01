Ausgaben für Versicherungen 2022 bei fast 1.600 Euro pro Privathaushalt

Im Schnitt 1.596 Euro haben Privathaushalte in Deutschland im Jahr 2022 für Versicherungen ausgegeben, den größten Teil für Schadens- und Unfallversicherungen.

Für die Haftpflicht-, Hausrat- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen zahlten die Haushalte im Schnitt 600 Euro im Jahr, ein Anteil von 38 Prozent an den gesamten Versicherungsausgaben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. 468 Euro oder 29 Prozent kostete im Schnitt die Kfz-Versicherung.

Rund 288 Euro oder 18 Prozent zahlten die privaten Haushalte laut Statistik für freiwillige Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Für zusätzliche private Kranken- und Pflegeversicherungen wie etwa das Krankenhaustagegeld waren es 240 Euro.

Nicht berücksichtigt in der Statistik sind Beiträge zur Sozialversicherung sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Bildung von Geldvermögen wie private Lebensversicherungen.

Die Aufwendungen für Versicherungen stiegen den Angaben zufolge seit 2012 um knapp 39 Prozent. (afp)