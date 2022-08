Auto fährt in Menschengruppe an Rennbahn – vier Schwerverletzte

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan in eine Menschengruppe gefahren. Foto: -/Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan/dpa

Es handelt wohl um einen Unfall: In Bad Doberan bei Rostock wurden vier Menschen verletzt, als ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fuhr.

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan im Landkreis Rostock in eine Menschengruppe gefahren. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt, zwei davon schwerst, wie die Polizei mitteilte.

„Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich eindeutig um einen Unfall“, hieß es. Die Ursache sei noch unklar. Zur Identität der Beteiligten und anderen Details machte die Polizei auch auf Nachfrage am Sonntagvormittag keine Angaben.

Eine Diskothek nutzte die Traditionsrennbahn in dem Ostsee-Urlaubsort in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht für ein „XXL Schaumparty Open Air“. Die Menschen, in die das Auto gegen 3.45 Uhr geriet, befanden sich gerade auf dem Heimweg. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall auf der Zubringerstraße zur Rennbahn.

Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, eine leicht verletzte Person wurde vor Ort behandelt. Die Feuerwehr Bad Doberan teilte mit, ihr Einsatz habe 115 Minuten gedauert. Sie veröffentlichte ein Foto des Unfallwagens, auf dem zu sehen ist, dass die Frontscheibe schwer zerstört wurde. (dpa)