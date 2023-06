Bamberg, Bayreuth, Passau – Bayern führt in 50 Städten Umwandlungsverbot für Mietwohnungen ein

Bayern macht jetzt Gebrauch davon, privaten Hausbesitzern die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu untersagen. Ob das die Wohnungsnot lindert, bezweifeln Kritiker.

Seit dem 1. Juni ist in 50 Städten und Gemeinden in Bayern die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig. Voraussetzung dafür war der Nachweis eines angespannten Wohnungsmarktes in den betreffenden Gebieten. Die Genehmigungspflicht gilt bei Mietshäusern mit mehr als zehn Wohnungen.

Damit macht Bayern von der Möglichkeit des Baulandmobilisierungsgesetzes Gebrauch, i…