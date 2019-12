Bartsch: „Deutschland ist ein Steuerparadies für Multimillionäre“ – Großerben zahlen nur die Hälfte Steuern

Gauland sagte mit Blick auf künftige Regierungskoalitionen, es werde "der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat: Uns". Er will sich künftig auf die Bundestagsfraktion konzentrieren, sagte er in seiner Dankesrede, die von den Delegierten mit stehendem Applaus quittiert wurde. Die GroKo sei längst schon nur noch eine KleiKo, sagte auch der zweite Vorsitzende Jörg Meuthen. Mehr»