Bauern-Protest: Trekker fahren bei Merkels Büro in Stralsund vor – Aufruf nach Berlin zu kommen

Ein Korso der Landwirte rollte am Dienstag, 9. Februar, vor dem Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Stralsund vor, um gegen das geplante „Aktionsprogramm Insektenschutz“ zu protestieren. In diesem sehen die Bauern existenzbedrohende Folgen für ihre Betriebe. Das Umweltschutzprogramm soll am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.

Nach Angaben des „Nordkurier“ wurde die Aktion „Wir besuchen Frau Merkel“ in Kooperation mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ organisiert.

In der „Bauernzeitung“ kommt ein Landwirt aus Niedersachsen zu Wort. Die Folgen des Programms von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) werden gravierend sein: „Jetzt geht es um die blanke Existenz“, warnt Anthony Lee von „Land schafft Verbindung Schaumburg“.

In seinem Video ruft er alle Landwirte auf, am 10. Februar nach Berlin zu kommen, um dort gegen das neue Gesetz zu demonstrieren.



(sm)