Bayerischer Landtag kommt zu konstituierender Sitzung zusammen

Etwa drei Wochen nach der Wahl in Bayern kommt der neue bayerische Landtag am Montag (15:00 Uhr) in München zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll unter anderem das Landtagspräsidium gewählt werden. Als Landtagspräsidentin schlägt die CSU erneut Ilse Aigner vor, die dem Parlament bereits seit 2018 vorsteht. Die CSU hat als stärkste Fraktion das entsprechende Vorschlagsrecht.

Die Wiederwahl von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Dienstag geplant.

Die von Söder geführte CSU hatte die Landtagswahl vom 8. Oktober mit 37 Prozent klar gewonnen, auf dem zweiten Platz folgten die Freien Wähler um Landeswirtschaftsminister und Vizeregierungschef Hubert Aiwanger mit 15,8 Prozent. Am vergangenen Donnerstag beschlossen CSU und Freie Wähler, ihre seit 2018 bestehende Regierungskoalition fortzusetzen. (afp)