Bayern: 13.000 demonstrieren gegen Heizungsgesetz und grüne Ideologie – Jubel für Aiwanger

In Erding haben rund 13.000 Menschen gegen das geplante Heizungsgesetz demonstriert. Foto: Matthias Balk/dpa

Im bayerischen Erding folgten 13.000 Menschen dem Demonstrationsaufruf der Kabarettistin Monika Gruber gegen das Heizungsgesetz. Auch Landespolitiker nahmen teil.

Nachdem am Samstag, 10.6., in Erding 13.000 Menschen gegen das geplante Heizungsgesetz auf die Straße gegangen waren, will Mitorganisatorin Monika Gruber nachlegen. Die Kundgebung sei „erst der Anfang“ gewesen, erklärte die Kabarettistin. Auf der Münchner Theresienwiese ist eine weitere Demonstration geplant. Unsicher ist dabei noch, ob auch Politiker wieder vertrete…