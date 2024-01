Deutschland Im Vorjahr nur 8.000 Gesuche erledigt

Berlin: 40.000 unbearbeitete Anträge auf Einbürgerung – neue Stelle soll es richten

Die Ampelkoalition will durch ein reformiertes Staatsangehörigkeitsgesetz die Einbürgerung unbürokratischer machen. In Berlin stauen sich derweil 40.000 Anträge in den Bezirken. Eine neue zentrale Stelle soll es richten – doch der fehlt es an Mitarbeitern.