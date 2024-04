Brandenburger AfD-Fraktionschef Berndt zu Spitzenkandidat für Landtagswahl gewählt

Der Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, tritt als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im September an. Berndt wurde am Samstag auf einem Parteitag in Jüterbog auf Platz eins der Landesliste gewählt, wie die AfD Brandenburg im Onlinenetzwerk Facebook mitteilte. In Brandenburg wird am 22. September gewählt.

Berndt ist seit Oktober 2020 Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag. Er ist Mitbegründer des Cottbuser Vereins Zukunft Heimat, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Berndt gilt als Verbündeter von René Springer, der Mitte März zum Vorsitzenden der Landespartei gewählt wurde.

AfD in Umfragen vorn

In den jüngsten Umfragen lag die AfD in Brandenburg vor allen anderen Parteien. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke lag zuletzt nur an zweiter beziehungsweise dritter Position und in etwa gleichauf mit der CDU.

Die Grünen erreichten Werte zwischen sieben und acht Prozent. Die Linke kam zuletzt auf sechs Prozent, die FDP auf drei Prozent – ebenso wie die derzeit im Landtag vertretenen Freien Wähler. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dürfte bei der Landtagswahl antreten und könnte mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen.

Spitzenkandidaten stehen fest

Die meisten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Brandenburg stehen nun fest. Die CDU schickt ihren Landes- und Fraktionschef Jan Redmann ins Rennen. Die Grünen wählten Antje Töpfer und Benjamin Raschke zu ihren Spitzenkandidaten, die Linkspartei ihren Landeschef Sebastian Walter.

Die nicht im Landtag vertretene FDP bestimmte ihren Landesvorsitzenden Zyon Braun als Spitzenkandidaten, die Freien Wähler ihren Landesvorsitzenden Péter Vida. Die offizielle Kür Woidkes zum SPD-Spitzenkandidaten steht nun noch aus. Sie ist für kommenden Samstag geplant. (afp)