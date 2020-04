Bund und Länder bereiten Einreise-Regelung mit 14-tägiger Quarantäne vor

Bund und Länder bereiten sich auf die Quarantäne-Regelungen zur Einreise vor, die bereits ab Freitag gelten könnten. Das Bundesinnenministerium erarbeitet in Abstimmung mit den Ländern eine Musterverordnung zur Umsetzung der am Montag von der Bundesregierung beschlossenen Regelung, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

Demnach sollen Ausländer und zurückkehrende Bundesbürger zunächst in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gehen, um abzuklären, ob sie mit dem Virus infiziert sind. Bei Verstößen droht nach AFP-Informationen ein Bußgeld im Rahmen von etwa 300 Euro bis 25.000 Euro. Nach der endgültigen Einigung auf einen Verordnungstext müssen die Länder diesen in geltendes Recht umsetzen. Dies könnte bis Freitag geschehen.

Die Regelung wird auch jene Heimkehrer betreffen, die im Rahmen der großangelegten Rückholaktion aus anderen Ländern nach Deutschland zurückgeflogen werden. Bislang konnten auf diese Weise 212.000 Reisende in die Bundesrepublik zurückgebracht werden, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch sagte.

Ausnahmen von der Quarantäne-Pflicht sollen für Berufspendler, Geschäftsreisende mit dringenden Terminen, den Güterverkehr und Transitreisende gelten. (afp)