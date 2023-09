Präsident fordert höhere Ausgaben für Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BBK-Präsident Ralph Tiesler beim „Ersten Deutschen Bevölkerungsschutztag“ in Potsdam am 24.6.2023. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine stehe das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor „wirklich neuen Fragen“, sagt Präsident Ralph Tiesler.

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, hat höhere Ausgaben für den Bevölkerungsschutz in Deutschland gefordert. Aktuell könne seine Behörde noch gut mit dem Etat arbeiten, da zuletzt erheblich investiert wurde, sagte Tiesler der in Berlin erscheinenden taz vom Donnerstag. „Um den wachsenden Anforderungen an einen effizienten Bevölkerungsschutz Rechnung tragen zu können, werden wir aber in Zukunft unsere Investitionen erhöhen müssen.“

Für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sind für den Haushalt 2024 insgesamt 162 Millionen Euro vorgesehen, vor zwei Jahren waren es noch 285 Millionen Euro. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren von Konjunkturpaketen gelebt, also Sonderprogrammen“, sagte Tiesler. Dies hätte geholfen, bei vielen Dingen sehr schnell wirksame Anschubfinanzierungen zu machen.

Angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine stehe seine Behörde aber vor „wirklich neuen Fragen“. „Eine wirksame Gesamtverteidigung setzt neben einer gut aufgestellten militärischen auch eine gute zivile Verteidigung voraus. Das gilt auch finanziell.“

