Bundesnetzagentur plant Krisenübung zu Gasmangellage

Der 2011 in Betrieb genommene Erdgasspeicher „UGS Katharina“ in Peißen, Sachsen-Anhalt. Die Bundesnetzagentur hält die Gefahr einer Gasmangellage noch nicht für gebannt. Bild Textbüro Freital

Für September ist eine eintägige Übung in Vorbereitung, weil „die Energiekrise noch nicht vorbei ist“. Derzeit sind die Speicher aber gut gefüllt.

Die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage in Deutschland erscheint derzeit als überschaubar. Die Gasspeicher sind bereits zu 79 Prozent gefüllt. Zudem sind drei LNG-Terminals in Betrieb und weitere in Bau, der Gaspreis hat sich ebenfalls deutlich erholt. Dennoch plant die Bundesnetzagentur, im September eine eintägige Krisenübung abzuhalten, die speziell auf eine Gasmangellag…