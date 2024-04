Deutschland Wohnungsnot in Deutschland

Zukunft Favelas in Deutschland? Buschmann will „einfaches und experimentelles Bauen“ erleichtern

Die Baubranche in Deutschland befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand. Die Wohnungsnot breitet sich aus, gleichzeitig herrscht Stillstand im Neubau. Minister Buschmann will nun mehr Freiräume für den „Gebäudetyp E“. Davon verspricht er sich eine Belebung.