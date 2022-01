CDU stellt Werteunion-Chef Otte Ultimatum für Parteiaustritt

Nach der Nominierung durch die AfD für das Amt des Bundespräsidenten hat die CDU den Vorsitzenden der konservativen Werteunion, Max Otte, zum Verlassen der Partei aufgefordert. Wer nicht unverzüglich ausschließe, sich durch AfD-Vertreter wählen zu lassen, „verletzt das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU mehr haben kann“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag. Auch ein Parteiausschussverfahren schließt die CDU nicht aus.

„Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Otte auf, die CDU zu verlassen“, sagte Ziemiak. Sein designierter Nachfolger, Mario Czaja, sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, die CDU-Führung habe Otte eine Frist bis 17.30 Uhr am Dienstag gesetzt, um zu erklären, ob er die Nominierung des AfD-Bundesvorstands annehme. Um 18.00 Uhr werde dann der CDU-Bundesvorstand zusammenkommen, um über das weitere Verfahren zu sprechen „und dann zu beschließen“.

Czaja machte klar, dass auch ein Rückzieher Ottes einen Parteiausschluss womöglich nicht mehr verhindern werde. Es sei nicht das erste Mal, dass Otte gegen die Regularien der CDU verstoßen habe, sagte er. „Allein schon darüber nachzudenken“, sich von der AfD aufstellen zulassen, sei ein weiterer Verstoß. „Wer mit der AfD kooperiert und zusammenarbeitet, hat in der CDU nichts zu suchen. Der kann in der CDU nicht verbleiben.“

Der Bundesvorstand werde am Abend über die weiteren Schritte beraten, sagte Czaja. „Ausschlussverfahren ist da ganz klar auch mit beinhaltet.“ Ziemiak betonte, die CDU sei „nicht bereit für irgendwelche Spielchen“. Mit solchen Handlungen füge Otte der Partei „nicht das erste Mal“ Schaden zu. Und dies sei offenbar auch „bewusst so geplant“.

Otte weist CDU-Forderung nach Parteiaustritt zurück

Der Bundesvorsitzende der Werteunion, Max Otte, hat die Forderung der CDU zurückgewiesen, wegen seiner Nominierung durch die AfD als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aus der Partei auszutreten. „Es gibt für mich keinerlei Gründe, über einen Austritt nachzudenken“, sagte Otte der Zeitung „Die Welt“ am Dienstag. Er nimmt demnach die Nominierung durch die AfD an, die er als „große Ehre“ bezeichnete.

„Ich sehe keinen Grund, bei einem höchst demokratischen Vorgang solche Töne zu verbreiten“, sagte Otte der „Welt“. „Der CDU-Generalsekretär möge mich bitte anrufen, dann können wir über seine Forderung sprechen. Ich bin und bleibe felsenfest CDU-Mitglied.“

Das Amt des Bundespräsidenten müsse „sich dem Parteienstreit entziehen“, sagte der Werteunion-Vorsitzende weiter. „Die politische Wertung, dass ich der CDU durch eine Kandidatur schaden würde, kann ich nicht nachvollziehen. Eine Kandidatur wäre ein Dienst an der Demokratie.“ (afp/dl)