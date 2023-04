Der alte und neue FDP-Chef Lindner betont klare Abgrenzung zu den Grünen

Der Vorsitzende der Freien Demokratischen Partei Deutschlands (FDP) und Bundesfinanzminister Christian Lindner hält am Eröffnungstag des 74. Bundesparteitags der Freien Demokratischen Partei Deutschlands (FDP) am 21. April 2023 in Berlin eine Rede. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP über Getty Images