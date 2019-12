Deutsche Umwelthilfe will Kaminöfen und Pellet-Heizungen einschränken

Heizen mit Holz gilt eigentlich als klimaneutral und günstig. Nachdem CO2 möglichst ausgerottet werden soll, geht es als Nächstes den Feinstaubpartikeln an den Kragen. Ruß belegt Platz Nr. 2 in der Diskussion des „Klimawandels“. Die Deutsche Umwelthilfe will nun an die Holzkamine (sogenannte Komfort-Öfen) und Pellet-Heizungen gehen.

Umweltverbände fordern überwiegendes Verbot von Holzkaminen

Heizen mit Holz ist (…) nur mit Anlagen sinnvoll, die einen ähnlich niedrigen Feinstaubausstoß wie andere Heizquellen aufweisen“, sagt die Deutsche Umwelthilfe.

Der Betrieb von Kaminöfen und Pellet-Heizungen soll nur noch erlaubt sein, wenn diese unter anderem einen Feinstaubfilter enthalten und mit einem Blauem Umweltengel ausgezeichnet sind. Von üblichen Kaminöfen rät die DUH komplett ab.

Der Grund: Kaminöfen und Pellet-Heizungen produzieren 26 Prozent des gesamten Feinstaubs und 44 Prozent des gesamten Rußaufkommens. Axel Friedrich warnte gegenüber dem Spiegel vor einem steigenden Rußausstoß auf bis zu 67 Prozent bis zum Jahr 2030. Gerade bei Pelletheizungen könne der Feinstaubausstoß um mehr als 80 Prozent reduziert werden.

Axel Friedrich, einst Beamter im Bundesumweltministerium und jetzt Berater der Deutschen Umwelthilfe warnt vor einem Anstieg von „typischen Atemwegserkrankungen“, die sich aus den Feinstaub- und Rußmengen ergeben können. Diese Partikel würden besonders tief in Lunge und den Blutkreislauf eindringen.

Staat soll eingreifen

Bundesländer und Städte könnten hier strengere Vorgaben machen, um die Emission von Feinstaub zu reduzieren. So wäre neben einem Filter auch ein Verbot für bestimmte Brennstoffe denkbar. Im Jahr 2019 planten 600.000 Menschen, einen Kamin oder einen Kachelofen einzubauen. Der Bestand an Pelletheizungen betrug 492.000 (2019), wie das Statistische Bundesamt berichtet.

In Stuttgart spricht die Stadt bereits regelmäßig Betriebsverbote für Komfort-Kamine aus. Der Grund: „Komfort-Kamine dürfen an Tagen mit Feinstaubalarm nicht mehr betrieben werden“.

Dass die Umwelthilfe nicht wie bei den alten Dieselmotoren agiert und rechtliche Schritte einleite, liegt daran, dass gesetzlichen Höchstwerte gar nicht überschritten seien. Aber die europäischen Grenzwerte für Feinstaub, an denen sich das Gesetz orientiert, seien „sehr lax“, meint die DHU. (bm/mit Material von dts)