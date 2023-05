Dr. Fleischmann: „Wir werden angegriffen von unserer eigenen Regierung“

Das Reichstagsgebäude in Berlin durch eine Glaskugel betrachtet. Die Energiepolitik der Regierung erntet viel Kritik. Foto: iStock

Brandbrief an Scholz, Habeck und Lindner

Ein weiterer Brandbrief erreicht die Bundesregierung. Dr. Bernd Fleischmann kritisiert vor allem die Energiepolitik der Ampel. Dabei hinterfragt er auch den Regierungsauftrag der Entscheidungsträger.

„Danke, Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner!“ Mit diesen Worten beginnt ein Brief, den Dr. Bernd Fleischmann, Ingenieur und Wissenschaftler, am 29. Mai an die Ampelpolitiker schickte. Er liegt der Epoch Times vor. Auf diese Einstiegsworte folgt ein Brandbrief, der mit der bisherigen Politik – vor allem der Energiepoliti…