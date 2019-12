Drogenbeauftragte kritisiert Drogenpolitik: „Die Polizei ist dazu verdonnert, einfach zuzusehen“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat die Drogenpolitik Berlins scharf kritisiert. Der Staat müsse dafür sorgen, dass man nicht vor Klubs oder in Parks von Drogendealern bedrängt werde.

„Ich war im Görlitzer Park in Berlin. Da wird hemmungslos gedealt. Die Polizei ist dazu verdonnert, einfach zuzusehen. Da wird Gift unter die Leute gebracht. Das laufen zu lassen, ist eine Kapitulation des Rechtsstaats“, sagte Ludwig der „Welt“ (Montagsausgabe).

„Das ist eine Peinlichkeit für Berlin. Berlin sollte als feierlustige Metropole berühmt sein und nicht als Drogenhochburg.“ Ludwig wandte sich entschieden dagegen, über erhöhte Eigenbedarfe bei bestimmten Drogen nachzudenken. „Das finde ich nicht richtig. Und der Ruf nach Eigenbedarf bei Heroin, Kokain und so weiter geht gar nicht. Hier handelt es sich um sehr gefährliche, oft sogar tödliche Stoffe.“ Der Staat würde über eine Eigenbedarfsregelung vermitteln, dass das nicht so gefährlich sei.

„Ich schließe hier auch GHB ein, also K.-o.-Tropfen, die in einer zu hohen Dosierung zum Atemstillstand führen und in der Partyszene sehr beliebt sind. Für all das gibt es für mich weiterhin nur einen Grenzwert: null.“ Gleichwohl will Ludwig die Drogenpolitik pragmatischer gestalten und zeigte sich offen für sogenanntes Drug-Checking.

Ludwig hat ein solches Projekt gerade in Innsbruck besucht. „Da werden synthetische Drogen auf ihre Inhaltsstoffe und den Reinheitsgehalt überprüft. In Deutschland ist das verpönt, weil man meint, das sei ein Freifahrtschein für den Konsum. Mit dieser Haltung bin ich auch hingefahren, habe mich aber eines Besseren belehren lassen.“

Ludwig lobte unter anderem, dass der Kontakt zu den Partygängern einen sehr validen Überblick über die Stoffe biete, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt würden. „Das fehlt uns hierzulande. Es wurde mir erzählt, dass diese Stoffe seit Jahren immer gefährlicher werden.“

Daneben kündigte sie für das erste Halbjahr 2020 eine Kampagne gegen Cannabis-Konsum an. „Wir müssen davon wegkommen, die Sorge zu haben, mit Prävention Werbung für eine Droge zu machen. Nicht über Cannabis zu reden hat noch keinen Jugendlichen davon abgehalten, es zu rauchen. Wir wollen im ersten Halbjahr nächsten Jahres mit sichtbarer Prävention starten.“ (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]