Erneut erkrankte Migrantenkinder mit Familien aus Griechenland nach Deutschland gekommen

Erneut sind erkrankte Migrantenkinder aus Griechenland mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Es handelt sich um 91 Menschen, davon 21 kranke Kinder, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch (7. Oktober) in Berlin mitteilte. Insgesamt wurden in diesem Jahr damit bereits 804 Migranten, darunter 104 unbegleitete Minderjährige und 163 kranke Kinder, aus Griechenland nach Deutschland gebracht.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich schon vor einiger Zeit bereit erklärt, insgesamt 243 kranke Kinder mit ihren Kernfamilien aus Griechenland in Deutschland aufzunehmen. Darüber hinaus hatte die Bundesregierung angekündigt, sich nach dem Brand auf Lesbos an der Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen zu beteiligen, die von der griechischen Regierung auf das Festland transferiert wurden.

Deutschland wird davon bis zu 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Eine erste Gruppe von 51 Kindern und Jugendlichen war vor einer Woche in Hannover gelandet. (afp/sza)