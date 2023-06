EU-„Zwänge“: Mit Sanierung und Wärmepumpe zu „wirtschaftlichem Totalschaden“?

Luftaufnahme von einem Vorort mit Einfamilienhäusern in Deutschland. Die EU-Sanierungspflicht setzt viele Hausbesitzer unter Druck. Foto: iStock

Die von der EU-Kommission geplante Sanierungspflicht erzeugt Widerstand – auch in deutschen Ministerien. Gleichzeitig sollen in einigen Jahren faktisch nur noch Wärmepumpen zulässig sein. Für Hausbesitzer führen die Pläne zu einem „wirtschaftlichen Totalschaden“, wie ein Eigentümerverband sagt.

Das EU-Parlament arbeitet an einer neuen Gebäuderichtlinie, welche massive Kosten für Hauseigentümer in Deutschland bedeuten könnte. Das Parlament plant, die Energieeffizienzklassen für Gebäude EU-weit zu standardisieren. Gefordert wird von Brüssel, jeweils die 15 Prozent der am wenigsten effizienten Gebäude bis zum Jahr 2030 zu sanieren.

Diese Forderungen stoßen auf Widerstan…