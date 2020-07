Finanzausschuss berät in Sondersitzung über Wirecard-Skandal

Der Finanzausschuss des Bundestages hat am Mittwoch in einer Sondersitzung in Berlin über den Wirecard-Skandal beraten. In der kurzfristig anberaumten Sitzung wurde am Nachmittag zunächst Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum mutmaßlichen Milliardenbetrug des mittlerweile insolventen Münchner Finanzdienstleisters befragt. Anschließend soll Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Abgeordneten zu Wirecard Rede und Antwort stehen. Bereits vorab mehrten sich Stimmen für einen Untersuchungsausschuss – auch aus der Union.

Die Opposition wirft der Bundesregierung schwere Versäumnisse vor. Besonders Scholz steht unter Druck. Er war bereits im Februar 2019 über Ermittlungen der Finanzaufsichtsbehörde Bafin gegen Wirecard informiert worden. Altmaier wiederum muss in der Ausschusssitzung mit bohrenden Fragen zum Versagen der Prüfgesellschaften bei Wirecard rechnen.

Vor der Sondersitzung drängte die Opposition erneut massiv auf Aufklärung. „Die Regierung hat sich wiederholt für das Unternehmen eingesetzt. Selbst die Bundeskanzlerin hat ihr Gewicht und ihre Reputation gegenüber einer ausländischen Regierung zum Tragen gebracht, um Wirecard bei der Markteinführung in China zu helfen“, sagte FDP-Finanzexperte Florian Toncar.

Es könne „gut möglich sein“, dass ein Untersuchungsausschuss nötig werde. Dies hänge von der Aufklärungsbereitschaft von Scholz und Altmaier im Finanzausschuss ab. Die FDP werde „keine politischen Bauernopfer“ akzeptieren.

Linkspartei und AfD erneuerten ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Der Grünen-Politiker Danyal Bayaz drängte auf umfassende Aufklärung durch Scholz, der „bislang immer nur über die Medien kommuniziert“ habe. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird, ist wahrscheinlich höher als die, dass es ihn nicht gibt“, sagte er.

Auch die Union signalisierte nun Zustimmung zur Einsetzung eines solchen Gremiums. „Ich denke, wir werden einem solchen Antrag zustimmen. Wir wollen Sachaufklärung unabhängig von den Personen“, sagte der Obmann der CDU/CSU im Finanzausschuss, Hans Georg Michelbach, im ARD-„Mittagsmagazin“. Schon in den vergangenen Jahren habe sich der Ausschuss wiederholt ohne Erfolg mit kritischen Nachfragen zu Wirecard an die Finanzaufsicht Bafin gewandt.

„Man hat uns Antworten verschwiegen“, sagte Michelbach. „Das ist die politische Dimension, die jetzt ganz klar im Raum steht. Dazu müssen wir die verantwortlichen Personen natürlich befragen.“

Die SPD dagegen ist nach den Worten ihres digitalpolitischen Sprechers Jens Zimmermann der Auffassung, „dass der Finanzausschuss der richtige Ort der Aufklärung ist“. Das Finanzministerium habe schon jetzt „intensiv zur Aufklärung“ des Wirecard-Skandals beigetragen.

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet. Zuvor hatte das Unternehmen einräumen müssen, dass in der Bilanz aufgeführte Gelder von 1,9 Milliarden Euro, die vermeintlich auf asiatischen Bankkonten lagern sollten, nicht auffindbar seien. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt in dem Fall. Sie geht von gewerbsmäßigem Bandenbetrug aus.

Zuletzt war der Skandal auch deutlich näher an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) herangerückt. Das Kanzleramt hatte sich bei einer China-Reise Merkels im September 2019 für Wirecard eingesetzt. Trotz des Drängens der Opposition war bei der Sitzung am Mittwoch aber kein Vertreter des Kanzleramts dabei. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]