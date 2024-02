Forsa: Mehrheit hält Sahra Wagenknecht für führungsstark

In den aktuellen Umfragen überspringt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) inzwischen die Fünf-Prozent-Hürde, in Politiker-Rankings schnitt die Parteigründerin bisher eher mäßig ab.

Das Eigenschaftsprofil, das Forsa für Spitzenpolitiker in unregelmäßigen Abständen für den „Stern“ abfragt, zeigt nun, welche Stärken die Bundesbürger der ehemaligen Fraktionschefin der Linken zuschreiben.

Ein großer Schwachpunkt ihres Images ist: Nur ein Viertel der Deutschen hält die BSW-Gründerin für vertrauenswürdig, im Westen sind es sogar nur 21 Prozent.

Jeder Dritte nennt sie sympathisch

60 Prozent der Deutschen finden, dass Sahra Wagenknecht verständlich rede. 53 Prozent sprechen ihr Führungsstärke zu, und 49 Prozent sagen, dass sie wisse, was die Menschen bewege. Immerhin 43 Prozent halten sie für kompetent und 36 Prozent für sympathisch.

Die Bewertung Wagenknechts fällt im Osten des Landes deutlich besser aus als im Westen. Die abgefragten Eigenschaften sprechen Ostdeutsche der Politikerin deutlich häufiger zu als Westdeutsche. So sagen etwa in den neuen Ländern 65 Prozent der Bürger, dass Wagenknecht wisse, was die Menschen bewege. In den alten Ländern sind es 46 Prozent.

Bei fast allen Eigenschaften erreicht sie hohe Werte von 90 Prozent und mehr. Auch bei den Wählern der AfD schreiben Wagenknecht große Mehrheiten die meisten Eigenschaften zu. So sagen etwa 94 Prozent der eigenen Wähler, aber auch 72 Prozent der AfD-Anhänger, dass die Politikerin wisse, was die die Menschen bewege.

Die Daten wurden von Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 8. und 9. Februar erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. (dts/red)