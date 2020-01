Deutschland Forschung zu Tod durch Medikamententests vor 70 Jahren – Menschenbild in der Medizinforschung

In einem Forschungsprojekt, dass sich mit den ethischen Prinzipien in der Medikamentenforschung in ihrer historischen Entwicklung bis heute befasst, werden jetzt Todesfälle in einer Tuberkuloseklinik vor 70 Jahren untersucht. Wird in der medizinischen Forschung der Mensch als Individuum oder nur als Träger biologischer Eigenschaften wahrgenommen?