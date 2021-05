Fraktionsvorsitzende Weidel will AfD-Spitzenkandidatin werden

Alice Weidel will AfD-Spitzenkandidatin werden. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will ihre Partei im Bundestagswahlkampf vertreten. Sie plane eine Spitzenkandidatur zusammen mit Parteichef Tino Chrupalla, sagte die Politikerin in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ am Dienstagabend (04. Mai). Über die Spitzenkandidatur sollen bei der AfD die Partei-Mitglieder abstimmen.

Auf ihrem Parteitag in Dresden Anfang April hatte die AfD entschieden, die Entscheidung über die Spitzenkandidatur zu vertagen. Beschlossen wurde dort lediglich, dass die AfD wieder mit zwei Kandidaten ins Rennen gehen soll. 2017 bildeten Weidel und der Co-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland das Spitzenduo.

Chrupalla galt als Spitzenkandidat bereits in Dresden als gesetzt. Der aus Sachsen stammende Politiker ist eng vernetzt mit der Partei-Rechten und steht für die AfD im Osten. (afp)

