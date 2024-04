Deutschland Sichtbarer Preissprung zum 1. April

Gaspreise für Neukunden plötzlich mehr als 18 Prozent teurer

Nach der Erholung der Gaspreise ziehen diese seit Anfang April wieder an. Die Sprünge sind deutlich und werden sich für die Verbraucher in der Jahresabrechnung bemerkbar machen. Was steckt hinter dem erneuten Anstieg?