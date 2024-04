Neuer klimakritischer Dokumentarfilm kämpft gegen die Zensur

Es fallen Sätze wie „wir befinden uns immer noch in einer Eiszeit“ oder „vor 200 Millionen Jahren war es auf der Erde wahrscheinlich 13 Grad wärmer als heute“. Solche Aussagen hören diejenigen nicht gern, die überzeugt sind, dass die derzeitige Erderwärmung katastrophale Auswirkungen haben wird.

Im neuen Dokumentarfilm „Climate: The Movie“ (Klima: Der Film) vom Produzenten Thomas Nelson und Regisseur Martin Durkin fallen Sätze wie diese jedoch mehrfach. Die Aussagen stammen von einigen der etabliertesten Wissenschaftlern der Welt, darunter der Physik-Nobelpreisträger John Clauser, der MIT-Meteorologe Richard Lindzen und der theoretische Physiker Steven Koonin, ehemaliger Unterstaatssekretär für Wissenschaft des US-Energieministeriums unter Barack Obama.

Lob und Aufruf zur Zensur

Seit rund zwei Wochen ist der knapp 80-minütige Film auf Vimeo, YouTube, Rumble und anderen Plattformen frei zu sehen. Schon jetzt hat die Dokumentation Millionen Aufrufe – und auch einiges an Lob erhalten. So schrieb Maxime Bernier, der Gründer und Vorsitzende der konservativen People’s Party of Canada, auf X:

Sehen Sie sich diesen Dokumentarfilm an, um die Lügen, die Pseudowissenschaft zu verstehen.“

Der Film zeige detailliert, wie „ein exzentrischer Umweltschreck zu einer mächtigen globalen Industrie wurde“. „Wide Awake Media“ kommentierte auf X: „Der letzte Nagel im Sarg für den Betrug des ‚vom Menschen verursachten Klimawandels‘. Muss man gesehen haben.“

Allerdings fand der Film auch schnell Gegner. So schrieb der niederländische Wissenschaftsjournalist Maarten Keulemans: „Es ist kompletter Mist.“ Einige Kritiker forderten gar eine Zensur der Dokumentation. Eliot Jacobson, ein pensionierter Professor für Mathematik und Informatik, schrieb am 23. März auf X:

Ich denke, wir können 10.000 Leute dazu bringen, ‚Climate: The Movie‘ auf YouTube als schädlichen und irreführenden Inhalt zu melden.“

Nur einen Tag später reagierte die Plattform Vimeo auf Jacobsons Vorschlag und nahm das Video herunter. Die Begründung: Es liege ein „Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen und/oder Richtlinien von Vimeo“ vor.

Durkin: Es herrscht ein Klima-„Marxismus“

Weder Produzent Nelson noch Regisseur Durkin waren überrascht. „Hinter der Klimasache steckt etwas Größeres jenseits der engen Argumente darüber, ob es stimmt, dass [Kohlenstoffdioxid] all diese Dinge verursacht – was natürlich nicht der Fall ist“, so Durkin gegenüber der Epoch Times. „Es gibt fast ein generelles Verbot von Skepsis im Mainstream-Fernsehen.“ Weiter sagte er:

Es ist eine Art Marxismus. Es gibt eine ganze Klasse von Menschen, die ein Interesse an einer hohen Besteuerung und an einer hohen Regulierung haben, an dem, was man allgemein als ‚öffentlich finanziertes Establishment‘ und als ‚Bildungsestablishment‘ bezeichnen könnte.“

Nelson stimmte dem zu. „Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Klimarealisten und der anderen Seite“, sagte er der Epoch Times.

„[Klimaalarmisten] berichten ständig über uns und verpetzen Leute, die nicht mit ihnen übereinstimmen.“ Nelson habe jedoch nie „Klimarealisten“ sagen hören, dass Leute von der anderen Seite angezeigt und ihre Videos gelöscht werden sollten. „Die ganze Zensur kommt von der einen Seite und die Redefreiheit und das ‚Lasst uns debattieren‘ kommt von unserer Seite. Wir wollen darüber sprechen, weil wir von unseren Beweisen überzeugt sind“, so der Filmproduzent.

Climate The Movie – The Cold Truth https://t.co/8tZyqTteuB — Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) April 1, 2024

Durkin und Nelson fragten bei Vimeo nach dem Grund für die Zensur. Rund 12 Stunden, nachdem Durkin sich gemeldet hatte, wurde der Film seiner Aussage zufolge wieder hochgeladen. „Wir wissen nicht, warum. Ich vermute, dass sich einige ‚Grüne‘ darüber beschwert haben und sie es automatisch heruntergenommen haben. Aber ein großes Lob an Vimeo, dass sie es wieder hochgeladen haben. Das war gut“, so der Regisseur. Von Rumble ist keine Zensur bekannt.

Auch YouTube hat den Film nach Aussage des Kanals „Food Lies“ bei der Erstveröffentlichung „sofort“ entfernt. Als „Food Lies“ dann eine Sondergenehmigung einholte, konnte der Kanal die Dokumentation erneut hochladen.

Werden skeptische Ansichten bestraft?

Nelson glaubt zudem, dass auch Google die Website des Films zensiere. „Vielleicht wurden wir mit einem Schattenverbot belegt, aber wir können es nicht beweisen“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass Google die Leute auf unsere Seite leiten will.“

Nelson und Durkin befürworteten Elon Musks Kauf von Twitter im Jahr 2022. Das habe das Zensurklima in den sozialen Medien verändert. „Ich finde es toll, dass X jetzt offen ist und dass wir auf X frei reden können“, sagte Nelson. „Wenn das vor nur zwei Jahren herausgekommen wäre, als wir alle unterdrückt wurden, hätte das einen großen Unterschied gemacht.“ Tatsächlich haben viele große und kleine Nutzer auf X einen Link des Films geteilt.

Durkin hat den Film den öffentlichen britischen Fernsehsendern BBC und „Channel Four“ angeboten. „Ich wusste, dass sie nein sagen würden, aber ich glaube, ich wollte mich selbst überzeugen. Und natürlich haben sie nein gesagt.“

Der Regisseur erklärte, dass wenn ein Sender einen klimakritischen Film ausstrahlen will, die Rundfunkregulierungsbehörden in Kanada und im Vereinigten Königreich diesen Sender zerstören könnten.

„Letztlich sagen sie: ‚Wenn du skeptische Ansichten verbreitest, wirst du bestraft.‘ Und das kann so weit gehen, dass die Sendelizenz entzogen wird“, sagte Durkin. „Das ist eine umfassende staatliche Zensur der Mainstream-Medien, und [die Öffentlichkeit] macht keinen Aufstand. Wir akzeptieren das einfach.“

2007 veröffentlichte Durkin den Film „The Great Global Warming Swindle“ (Der große Schwindel der Erderwärmung), mit dem ihn „Channel Four“ beauftragte. Davor galt Durkin als einer der „angesagtesten Produzenten von Wissenschaftsdokumentationen“. Er wurde regelmäßig vom Sender mit Filmproduktionen beauftragt. Nach der Veröffentlichung der Dokumentation dauerte es jedoch drei Jahre, bis der Sender mit ihm wieder arbeiten wollte. Ebenso blieben regelmäßige Einladungen zu Dinnerpartys und gesellschaftlichen Zusammenkünften in London „für Medien und Akademiker“ aus.

„Meine Frau war sehr verärgert. Sie hat schlechte Erinnerungen an die unmittelbare Zeit nach der Veröffentlichung von ,Swindle‘. Deshalb war sie sehr abgeneigt, mich einen weiteren Film machen zu lassen“, sagte Durkin.

Die neue Klasse

Der neue Klimafilm stieß nach Ansicht von Durkin aufgrund der „neuen Klasse“ auf so viel Widerstand. Damit meint er, dass „viele dieser Leute ihre Karrieren auf dem Klimaschwindel aufgebaut haben“. Ihr Ruf, ihr Lebensunterhalt, alles hänge von diesem Narrativ ab. „Deshalb fühlen sie sich enorm bedroht.“

Ferner gebe es noch eine Art politisch-ideologischer Bewegung. „Es geht nicht nur um das Wetter. Die Leute, die [das Klimanarrativ] fördern – der größte Teil der Wissenschaft wird mit öffentlichen Mitteln finanziert und viele Wissenschaftler arbeiten direkt mit öffentlich finanzierten Instituten zusammen – sind Teil dieses öffentlich finanzierten Establishments, also haben sie diese Weltanschauung.“

Durkin wird bald ein Buch veröffentlichen, das sich eingehend mit dieser neuen Klasse befasst. Eines der Merkmale dieser Gruppe sei, dass sie sich als Teil der intellektuellen Elite betrachte. Es handele sich also um diejenigen mit einem Universitätsabschluss, der in der „realen Welt“ kaum Anerkennung finde.

„Sie hassen den Kapitalismus, weil der Kapitalismus sie hasst, und der Markt hasst sie“, sagte der Regisseur. „Wenn Sie ein Soziologiestudium absolvieren, was nützen Sie dann den Menschen oder dem Vieh? Wenn ich eine Rasenmäherfirma leite, benötige ich niemanden mit einem Soziologiestudium.“

Diese neue Klasse würde sich also darüber ärgern, dass sie auf dem Markt nicht gebraucht werde. Stattdessen hätten sie den Staat zu schätzen gewonnen. Denn er biete Einkommen und Status, wenn sie für eine große Regierungsbehörde oder ein Gremium wie die UNO arbeiteten.

(Mit Material von theepochtimes.com)