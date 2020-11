Gefährliche Entwicklung: „Tagesschau“ promotet Corona-Diktatur von Chinas KP

Nachdem China die warnenden Stimmen seiner Ärzte zum Schweigen gebracht, den Corona-Ausbruch vertuscht und Millionen von potenziellen Superspreadern aus Wuhan in alle Welt "entkommen" gelassen hatte, verordnete die Diktatur einen harten Lockdown und verschärfte Kontrolle, Überwachung und Zensur noch weiter. Währenddessen erlebte die getäuschte und unvorbereitete westliche Welt ein böses Erwachen. Nun versuchen verschiedene Regierungen den Weg der KP Chinas in der Pandemie zu kopieren, soweit es die aktuell geltenden Gesetze gerade noch zulassen.

Vor einigen Tagen warnte der Manager, Unternehmensberater und Bestsellerautor Dr. Markus Krall (Die bürgerliche Revolution, 2020) auf Twitter vor einer drohenden Gefahr. Allerdings verwies der Volkswirt nicht auf ansteigende Corona-Zahlen, sondern auf eine andere importierte Bedrohung:

Die eigentliche Gefahr der sogenannten ‚Pandemie‘ ist nicht die Ansteckung mit einem Virus, das aus China kommt, sondern mit dem totalitären System, das aus China kommt.“ (Dr. Markus Krall)

Über die unterschiedlichen und kontrovers diskutierten wissenschaftlichen Meinungen zur Gefährlichkeit des KPC-Virus* soll an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden. Vielmehr soll Bezug genommen werden auf einen verborgenen Faktor, der aus China im Zuge der globalen Pandemie zusammen mit dem Virus nach Deutschland kam.

[*Anmerkung der Red.: Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, auch als KPC-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus erst ermöglichten, sich zunächst in ganz China auszubreiten und anschließend eine globale Pandemie zu verursachen. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben]

Werbung für die Diktatur?

„Chinas offizielle Corona-Zahlen sind seit Wochen niedrig – keine Toten, die Zahl der Neuinfektionen zumeist im zweistelligen Bereich“. Mit diesen Worten begann am 2. November ein Bericht der ARD-Mediensendung „Tagesschau“, der erklären wollte, warum es in China keine zweite Welle gebe, während „hierzulande erneut härtere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen werden mussten“.

Im autoritär regierten China haben die Behörden Kontroll- und Durchgriffsmöglichkeiten, die in westlichen Demokratien undenkbar wären. Persönliche Freiheitsrechte oder Datenschutz spielen dabei keine Rolle – etwa bei der Nachverfolgung von Kontakten.“ (ARD-„Tagesschau“)



Funktionierende Bevölkerung

Corona-Apps mit Bewegungsprofilen der Menschen würden schon zum Alltag gehören und beim Betreten von Geschäften, Cafés und Restaurants müsse ein QR-Code zur Registrierung gescannt werden. Bei auftretenden Infektionsherden würden Massentests gemacht, Lockdowns verhängt, Infizierte und Erkrankte strikt isoliert.

Gesundheit sei schließlich wichtiger als Freiheit oder Datenschutz, sei die gängige Meinung laut Kirchner und gegen staatliche Maßnahmen vor Gericht zu klagen oder gar zu demonstrieren sei in der Volksrepublik ohnehin nicht möglich.

Ohnehin seien die Testkapazitäten seit dem Frühjahr systematisch ausgebaut worden und die Nachbarschaftskomitees der Kommunistischen Partei seien seit jeher Teil der engmaschigen sozialen Kontrolle. Zudem verweist die „Tagesschau“ auf die Gehorsamkeit der Bevölkerung im Überwachungsstaat: „Diskussionen über das Für und Wider von Masken sind in China unbekannt.“ Die staatlichen „Schutzmaßnahmen“ würden in der Regel nicht infrage gestellt und das „Vertrauen in die Regierung ist hoch“, schreibt die derzeit in Berlin verweilende RBB-Journalistin Ruth Kirchner vom Pekinger ARD-Studio.

Lesen Sie auch Die Wahrheit von Wuhan: Wer sie sucht, kann leicht verschwinden

Eine Frage des Vertrauens

Der ARD-Beitrag brachte im Großen und Ganzen zwei gegensätzliche Meinungen in den Kommentaren hervor – die einen vertrauen auf die Richtigkeit der offiziellen Informationen aus China, die anderen stehen diesen kritisch gegenüber – eine Seite, die in dem ARD-Bericht überhaupt nicht aufgegriffen wurde:

In einem der Kommentare unter dem Titel „Von China lernen“ heißt es: „Dann wird es wohl Zeit von China (und anderen asiatischen Ländern die die Pandemie inzwischen gut im Griff haben) zu lernen. Bevor es zu spät ist.“ Ein anderer Leser schrieb unter der Überschrift „Ich traue China niemals“: „es ist eine – sorry – menschenverachtende Diktatur. Und China ist bisher nicht für Wahrheit und Offenheit bekannt. Sondern immer nur das exakte Gegenteil. Es ist für mich von daher völlig irrelevant, welche ‚Meldungen‘ das Regime in China verbreitet.“